$!La cultura coreana conquista paladares panameños con talleres de kimchi

Debido al interés en el país por la gastronomía coreana, que cada año es tendencia, el restaurante Oriental Garden, ubicado en San Francisco, Ciudad de Panamá, realiza talleres en los que los participantes aprenden a preparar kimchi, uno de los alimentos tradicionales más representativos de Corea del Sur. La chef y dueña de Oriental Garden, Sung Eun Hong, explicó que estas actividades surgieron como una oportunidad para compartir la cultura coreana y responder al interés de las personas por aprender a cocinar sus platos tradicionales.

“La experiencia busca ir más allá de seguir una receta, al permitir que los asistentes se acerquen a los sabores y las tradiciones de Corea mediante la práctica. Al finalizar, cada participante puede llevarse el kimchi que preparó durante la sesión”, expresó Hong.

La chef destacó la acogida que ha tenido la iniciativa, cuyos cupos se han llenado en las distintas sesiones. Según contó, cada encuentro reúne entre 20 y 22 personas, una respuesta que los ha sorprendido y motivado a repetir la experiencia. La chef señaló que les resulta gratificante ver cómo las personas mantienen su interés por aprender más sobre la cultura coreana. La fundadora del restaurante explicó que “la propuesta también incluye talleres de kimbap, una preparación coreana de arroz y otros ingredientes enrollados en alga, similar al sushi japonés. Con estas actividades, el restaurante busca ampliar las oportunidades para que el público conozca y prepare diferentes platos de esta gastronomía”.

Las personas que están interesadas en participar en futuras ediciones deben seguir la cuenta de Instagram del restaurante @rest.orientalgarden y enviar un mensaje directo para consultar las próximas fechas y reservar su cupo, ya que los espacios son limitados.