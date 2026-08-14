El Cienciano le da una paliza histórica al Botafogo

El Cienciano le propinó al Botafogo este jueves la mayor goleada sufrida por un equipo brasileño en un torneo de la Conmebol, un 6-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

En los 3.400 metros de altitud de la ciudad de Cusco, el Cienciano se floreó con goles de Matías Succar en tres ocasiones (18', 29' y 79'), Neri Bandiera en dos (20' y 62') y Marcos Martinich a los 35 minutos.

Matheus Martins descontó a los 49 minutos.

El Escuadrón Rojo se ilusiona con volver a ganar la Copa Sudamericana, como lo hiciera en 2003 en la segunda edición del torneo.

Nunca en la historia un equipo brasileño había sufrido una goleada igual en torneos continentales.

Las mayores hasta este jueves habían sido tres 5-0.

El Athletico Paranaense las sufrió en dos ocasiones, ambas en la Libertadores 2002, en Cali ante el América y en La Paz frente a The Strongest.

La restante la recibió el Palmeiras en la Libertadores 1995, contra al Gremio en Porto Alegre.

El Palmeiras, por otra parte, le anotó siete tantos al Cruzeiro en un partido de la extinta Copa Mercosur de 1999 en Sao Paulo que finalizó 7-3.

También 7-3 goleó el Sao Paulo al Botafogo en semifinales de la desaparecida Copa Master de la Conmebol de 1996.

- Goles y más goles -

Cienciano salió como tromba en busca del arco rival y desde el pitazo inicial arrinconó a un Botafogo que no es ni la sombra del equipo que hace dos años ganó la Copa Libertadores.

Antes de la pausa de hidratación del primer tiempo ya ganaba 2-0, con tantos de Matías Succar a los 18' y Neri Bandiera a los 20'.

"Sigamos presionándolos y metiéndolos en su arco", se le escuchó decir al DT del Cienciano, el argentino Horacio Melgarejo, en dicha pausa.

Y así fue.

Cienciano marcó el tercer tanto, el segundo de Succar, a los 29'.

Y el cuarto llegó a los 35 minutos con un bombazo desde fuera del área de Marcos Martinich.

Matheus Martins descontó con un golazo de tiro libre a los 49 minutos, pero fue un espejismo.

Bandiera consiguió su doblete a los 62 minutos y Succar su triplete al 79' para decretar el histórico 6-1.

"Por favor, pregúntenme lo que quiera, menos por qué no hicimos más goles", dijo Melgarejo en la conferencia de prensa postpartido, desafiando a los periodistas presentes.

El Botafogo, una sombra del equipo que hace dos años ganó la Copa Libertadores, deberá realizar una hazaña histórica el jueves próximo en Rio de Janeiro: ganar por seis goles para meterse en cuartos de final.