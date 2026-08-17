El ciclista belga Arnaud De Lie pasará al equipo Tudor la próxima temporada

El ciclista belga Arnaud De Lie, uno de los especialistas del esprint en el pelotón, dejará su equipo de formación Lotto-Intermarché al término de la actual temporada y se unirá desde inicios de 2027 y por cuatro años al Tudor, anunció esa formación suiza este lunes.

El "Toro de Lescheret", de 24 años, está en una temporada complicada, marcada por dos abandonos durante la primera semana del Giro de Italia y el Tour de Francia.

Refuerza en el Tudor a un equipo ambicioso, que se encuentra en la categoría ProTeams, el segundo escalón mundial.

"El Lotto-Intermarché es mi primer equipo profesional y lo será para siempre. Es el equipo en el que he crecido, aprendido y recibido la confianza necesaria para convertirme en corredor profesional", declaró De Lie en reconocimiento a una formación en la que lleva seis años.

"Es una pena que nuestros caminos se separen hoy, pero solo podemos estar orgullosos de todo lo que hemos conseguido juntos hasta el momento", añadió Jean-François Bourlart, mánager general del Lotto, en un comunicado publicado en su página web.

Arnaud De Lie, ganador del campeonato de Bélgica en 2024, ha conseguido 35 victorias desde el inicio de su carrera.

"En el Tudor Pro Cycling desempeñará un rol esencial para brillar al más alto nivel y el futuro del equipo", escribió en otro comunicado Tudor, que ya fichó en años anteriores a otros grandes nombres del pelotón como el dos veces campeón mundial francés Julian Alaphilippe.

Antes de dejar el Lotto, Arnaud De Lie tiene como misión defender su título en dos carreras: el Renewi Tour (antes conocida como Tour del Benelux) del 19 al 23 de agosto y la Bretaña Classic el 30 de agosto.