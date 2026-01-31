El campeonato de Béisbol Mayor iniciará el próximo 13 de marzo en Colón

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor dará inicio el próximo 13 de marzo, teniendo como sede de apertura el nuevo estadio Roberto Mariano Bula, en la ciudad de Colón, informó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

La Fedebeis comunicó que la decisión fue tomada durante una reunión plenaria celebrada este 31 de enero, en la que también se aprobó que el torneo sea dedicado a 10 figuras emblemáticas del béisbol nacional, peloteros y técnicos que han dejado una huella histórica en sus provincias y en el país.

La propuesta de dedicar el campeonato a un Line Up de Estrellas fue presentada por Aníbal Reluz Jr., presidente de la liga de Panamá Oeste, y contó con el respaldo unánime de la Junta Directiva y los presidentes de liga presentes.

Los homenajeados del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 serán: Manuel Rodríguez, Virgilio Kaa, Mauricio Ching, Rodolfo Aparicio, Francisco “Pancho” Gutiérrez, José Solís, José Murillo II, Aristides Bustamante, Crispín Poveda y Aníbal Reluz padre, quienes recibirán el reconocimiento oficial el día inaugural del torneo.Durante la plenaria también se aprobaron cambios en el sistema de competencia, específicamente en el artículo 7.

La segunda ronda se disputará con ocho equipos, bajo el formato 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5, en series al mejor de cinco juegos.En cuanto a la conformación de los planteles, se estableció que los equipos podrán contar con tres refuerzos, incluyendo un jugador oriundo y un extranjero.

Finalmente, Fedebeis anunció que las nóminas preliminares de 40 peloteros o más deberán entregarse el 13 de febrero de 2026, mientras que las nóminas oficiales serán recibidas a partir del 24 de febrero. El Congresillo Administrativo y el Congresillo Técnico se realizarán el 27 de febrero.