El campeón del mundo Márquez sufre una caída y Aldeguer gana el Gran Premio de MotoGP

El español Fermín Aldeguer ganó este domingo el Gran Premio de Indonesia de MotoGP, después de que el recién coronado campeón del mundo Marc Márquez y el italiano Marco Bezzecchi chocaron en la primera vuelta.

Aldeguer, piloto de Ducati-Gresini de 20 años, se alejó tras el accidente y se alzó con la victoria, terminando más de seis segundos por delante de Pedro Acosta, de KTM, que quedó en segundo lugar, y Alex Márquez, de Ducati-Gresini, en tercer lugar.

Bezzecchi dominó la clasificación del sábado con un récord de vuelta en el circuito de Mandalika, pero tuvo un comienzo desastroso el domingo en las condiciones húmedas de la isla de Lombok.

Después de caer de la pole al séptimo lugar detrás de Márquez, intentó adelantar al campeón español de Ducati, pero chocó contra la parte trasera del motorizado.

La colisión provocó que ambos se deslizaran sobre la grava. Tanto el español como el italiano salieron ilesos del choque, aunque Márquez se agarraba el hombro derecho.

Márquez ya se coronó campeón de MotoGP la semana pasada en Motegi, en Japón, y estableció un récord en una sola temporada para un piloto de MotoGP con 545 puntos antes de la carrera del domingo.

Su total de puntos se vio impulsado por un sexto puesto en la carrera esprint, ya que Luca Marini fue sancionado tras la carrera por un problema con la presión de los neumáticos.

A pesar de que Aldeguer se alzó con la victoria el domingo, hubo una batalla por los puestos del podio entre media docena de pilotos.