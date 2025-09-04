El campeón Corinthians y Boca en grupos desafiantes en la Libertadores Femenina

El campeón Corinthians, todopoderoso del fútbol femenino en Sudamérica, arrancará la defensa de su corona en la Copa Libertadores 2025 de Argentina en un grupo desafiante que incluye a un equipo de Colombia, país adversario de los equipos brasileños.

Otro nombre con prestigio en el continente, Boca Juniors de Argentina, batallará con el brasileño Ferroviária, vencedor en 2015 y 2020, en la primera ronda del principal torneo de clubes femenino de Sudamérica que se disputará en Buenos Aires a partir del 2 de octubre.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sorteó este jueves los cuatro grupos, conformados por los 16 participantes.

La edición número 17 del torneo, cuya gran final se disputará el 18 de octubre, tendrá como sedes el estadio Francisco Urbano del Deportivo Morón y el Florencio Sola de Banfield.

Corinthians, máximo vencedor del certamen con cinco estrellas, encabeza un Grupo A que completa un representante por definir de Ecuador, Always Ready de Bolivia y el segundo equipo que clasifique por Colombia.

Las "Brabas" del cuadro de Sao Paulo se impusieron en la final del año pasado en Asunción precisamente ante unas embajadoras colombianas, Independiente Santa Fe.

- Boca, por la primera corona argentina -

Mientras que Boca Juniors, subcampeón en 2022, enfrentará en el Grupo B a Alianza Lima, el venezolano Ediffen y Ferroviária.

Las Xeneizes son la gran esperanza para que el fútbol argentino levante por primera vez una Libertadores femenina, un certamen que ha quedado en bolsillos brasileños en 13 ocasiones.

En un Grupo C de alto vuelo se enfrentarán Sao Paulo, San Lorenzo de Argentina, Olimpia de Paraguay y Colo Colo, único monarca chileno de la Copa, que alzó en 2012.

El Grupo D, en tanto, está conformado por el primer clasificado del potente fútbol femenino de Colombia, Libertad de Paraguay, Nacional de Montevideo y Universidad de Chile.

La Libertadores de 2024 otorgó dos millones de dólares al ganador, el Corinthians, que se impuso 2-0 en la final al Santa Fe de Bogotá.

La tercera posición fue para Boca Juniors, que superó 2-0 al Independiente del Valle de Ecuador.

De cada grupo de cuatro equipos avanzarán a cuartos de final los que finalicen en la primera y segunda posición en cada llave.

Todas las fases se jugarán a una sola rueda de partidos y de acuerdo con las reglas de juego de fútbol aprobadas por la International Football Association Board (IFAB).

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó que en los próximos días compartirá el fixture del torneo.

A continuación la composición de los cuatro grupos:

Grupo A

Corinthians (BRA)

Rep Ecuador

Always Ready (BOL)

Rep Colombia 2

Grupo B

Boca Juniors (ARG)

Alianza Lima (PER)

Adiffem (VEN)

Ferroviária (BRA)

Grupo C

Sao Paulo (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Colo Colo (CHI)

Olimpia (PAR)

Grupo D

Rep Colombia 1

Libertad (PAR)

Nacional (URU)

Universidad de Chile