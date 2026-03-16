“El camino al Everest ya empezó”: Hernández Kalifa

El panameño Eduardo Hernández Kalifa acaba de completar en Ecuador, la primera fase de su proyecto rumbo al Monte Everest, subiendo el Volcán Corazón (4,790 metros de altura), una de las montañas más altas de ese país.

“Mi primera montaña en la cordillera de los Andes. Es bueno estar de vuelta en la altura y experimentar esa sensación de aire más delgado, y también la exigencia al cuerpo y a la mente. Esta fue la primera. Agárrense... porque las siguientes montañas serán más altas, más técnicas y mucho más exigentes”, escribió el montañista en redes sociales.

Según Hernández Kalifa, durante agosto de este año retará el Kilimanjaro (Tanzania), la montaña más alta de África. Luego, planea en enero de 2027, ascender el Aconcagua (Argentina), el pico más alto de América, y finalmente el Everest (cordillera del Himalaya en la frontera entre Nepal y China-Tíbet), el punto más alto de la Tierra, de 8,849 metros, en abril de 2027.

Todo, enmarcado en su campaña denominada “Del Trópico a la cima del Mundo”. El alpinista, que posee una Licenciatura en Negocios Internacionales, señala que lo más difícil en este proceso “es la disciplina que requiere prepararse para subir montañas altas y técnicas fuera de Panamá. En Panamá se pueden practicar deportes de montaña como senderismo o escalada en roca, pero no alpinismo como tal por las características geográficas de Panamá”.

En ese sentido, indica que su preparación consiste en entrenamiento constante: fuerza en el gimnasio, correr y subir montañas. “He acumulado cientos de experiencias en montaña. Me he estado certificando en temas de seguridad como primeros auxilios en áreas remotas, búsqueda y rescate, y rescate en aguas rápidas. También he ascendido montañas técnicas de más de 5,000 metros de altura en solitario y he realizado caminatas de hasta 16 días en la montaña”, recalcó el joven de 26 años.

“También cuido la alimentación, priorizando proteínas y carbohidratos cerca de los eventos deportivos, además de recuperación con fisioterapia y días de descanso”, añadió.