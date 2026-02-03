El calvario de Murillo

El panameño Michael Amir Murillo pasa por una situación delicada en el Olympique de Marsella. Su entrenador Roberto De Zerbi lo ha separado del cuadro titular, enviado a la reserva del equipo, y se le buscarían salida a otro club.

La razón: De Zerbi afirma que el canalero le falta intensidad, y lo señala por jugadas que benefician a los rivales en duelos recientes.

“Es mi decisión. Acepto errores futbolísticos, pero quiero ver hambre. Si tomo una decisión así es porque tengo mis razones. Si no tiene hambre, no juega”, dijo ayer el DT, previo al partido por octavos de final de la Copa de Francia, de hoy (3:10 p.m., hora en Panamá) ante el Rennes, donde Murillo no está considerado. Durante todo este revuelo, el jugador compartió una imagen en redes sociales, de la cuenta @cultura.estoica, donde se aprecia un hombre montado en un caballo y rodeado en círculo de unos soldados, que portan lanzas, con el mensaje: “Cuando no hay salida, queda quién eres”.

En medio de esta incertidumbre, Murillo ha recibido públicamente muestras de respaldo, tanto por fanáticos, como de la Federación Panameña de Fútbol, que colgó en redes una foto del jugador con el uniforme de la selección y la frase: “No estás solo”.

Según el portal transfermark, el futbolista llegó al club francés en agosto de 2023 y tiene contrato hasta junio de 2028, tras una renovación el mes de marzo de 2025. Además, está valorado en 11 millones 792 dólares.