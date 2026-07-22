El boxeador Tyson Fury, de 37 años, asegura que "lo mejor está por llegar"

El boxeador británico Tyson Fury, que pronto cumplirá 38 años, aseguró este miércoles que "lo mejor está por llegar" para él, antes de una pelea en Tailandia para preparar su esperado combate contra Anthony Joshua este año.

"No tengo la impresión de que el mundo haya visto ya lo mejor de Tyson Fury", declaró el ex doble campeón mundial de los pesos pesados desde la estación balnearia de Pattaya, donde el viernes por la noche debe enfrentarse al polaco Mariusz Wach, de 46 años.

"Es un lugar hermoso, con gente maravillosa. Me siento en paz, mientras que antes tenía mucha presión", declaró Fury. "Me siento rejuvenecido. Se suponía que debía boxear en Dublín, pero surgió la oportunidad de pelear aquí y hacerlo por una buena causa".

Los beneficios de su combate, que no será retransmitido en directo, se donarán a una asociación benéfica que ayuda a niños desfavorecidos de Pattaya.

Tendrá lugar en una pequeña sala de 1.500 localidades, el Max Muay Thai Stadium.

"Hubiera podido vender 100.000 boletos en Wembley", lanzó el "Gipsy King", quien precisó que el dinero no ha sido el motivo de su regreso a los cuadriláteros.

"He ganado mucho dinero a lo largo de mi carrera", recordó el británico. "Boxeo para mantenerme en forma y porque disfruto haciéndolo (...) He ganado el derecho a hacer exactamente lo que me salga de las narices de ahora en adelante. Soy el Gipsy King, hago lo que quiero".

Concentrado en su combate del viernes, Tyson Fury se negó a hablar del que debe disputar antes de que termine el año contra Anthony Joshua, un duelo inédito presentado por sus promotores como la "Batalla de Inglaterra".

Boxeador excéntrico, Fury se había retirado tras su segunda derrota consecutiva ante el campeón mundial ucraniano Oleksandr Usyk a finales del año 2024.

Pasó un año natural completo sin pelear antes de anunciar su regreso en enero y de firmar en abril una victoria por decisión unánime contra el ruso Arslanbek Makhmudov en Londres.

Joshua se enfrentará el sábado, en Arabia Saudita, al albanés Kristian Prenga, un rival poco conocido, en su primer combate desde un accidente de coche ocurrido en Nigeria en diciembre, en el que dos de sus amigos cercanos perdieron la vida.