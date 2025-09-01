El Betis anuncia el fichaje del brasileño Antony hasta 2030

El Betis anunció este lunes que ha alcanzado un acuerdo con el Manchester United para fichar hasta 2030 al atacante brasileño Antony, que iniciará así su segunda etapa en el club bético, tras llegar cedido en febrero.

El club andaluz no detalló la cuantía de la operación, pero habría pagado unos 25 millones de euros (29,3 millones de dólares), según la prensa española. La llegada de Antony se conoce a pocas horas del cierre del mercado de fichajes en España.

Su rápida adaptación y su rendimiento en el Betis -nueve tantos y seis asistencias en 26 partidos oficiales- hicieron que se ganara el cariño de la afición y el interés del club por ficharlo, aprovechando que el técnico portugués de los 'Red Devils', Rubén Amorim, no contaba con el futbolista de 25 años.

"Aquí me acuesto y me despierto sonriendo", declaró Antony en una entrevista concedida al programa Universo Valdano de Movistar en mayo.

"Yo siempre digo que la mejor decisión que he tomado ha sido venir al Betis. Estoy feliz y cuando lo estoy, las cosas salen bien. Para mí claro que es importante hacer goles, dar asistencias, pero ser feliz es lo más importante. Me encontré conmigo aquí", afirmó.

Antony aterrizó en 2020 en un club europeo, el Ajax, proveniente del Sao Paulo, con el que debutó dos años antes con el primer equipo.

Sus prestaciones rápidamente fueron valoradas por el Manchester United que lo incorporó a sus filas tras desembolsar 95 millones de euros, 111 millones de dólares.

Sin embargo, el jugador no cuajó en el conjunto de la Premier League: 12 goles y cinco pases de gol en 96 encuentros oficiales. Esto provocó que fuera cedido al Betis, donde logró enderezar su rumbo como profesional.