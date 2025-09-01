El Barcelona cede a Héctor Fort al Elche por una temporada

El defensa del Barcelona Héctor Fort jugará cedido la próxima temporada en el Elche, anunció este lunes el club catalán.

El canterano de 19 años, que fue internacional con España en categorías inferiores, no contaba para el técnico alemán Hansi Flick, quien se decantó por Gerard Martín y Eric García.

Fort, que debutó con el primer equipo del Barça en la campaña 2023-24 bajo la batuta de Xavi Hernández, disputó sólo 20 partidos el pasado curso.

En el conjunto ilicitano, el jugador, que tiene contrato con el Barcelona hasta 2029, se encontrará con el arquero Iñaki Peña, también cedido a ese equipo para esta temporada.