El Barça remonta sobre la bocina en su visita al Levante (3-2)

El FC Barcelona se mantuvo líder de LaLiga al encadenar una nueva victoria culminando este sábado sobre la bocina una remontada ante el Levante (3-2), recién ascendido, en el estadio Ciutat de Valencia, en la segunda jornada del campeonato español.

Los tantos de Pedri González (49), de Ferran Torres (52) y el de propia puerta de Unai Elgezabal (90+1) salvaron al Barça después de una primera parte que se le puso en contra con los goles de Iván Romero (15) y José Luis Morales (45+7 de penal).

El conjunto valenciano intentó dar la campanada al tiempo que Hansi Fllick probó al brasileño Raphinha como mediapunta para dejar la banda izquierda al inglés Marcus Rashford.

La entrada de Marc Casadó, protagonista estos días por su eventual salida del equipo, también fue otra de las novedades en el once titular, en sustitución del neerlandés Frenkie de Jong, quien disfrutó de unos días libres debido a su segunda paternidad.

El planteamiento del Levante se basó en cerrarse atrás con una defensa de cinco y aprovechar las opciones. Y este fue el caso. Los locales se marcharon con dos tantos de ventaja en el electrónico.

En una contra de libro, Romero definió a la perfección después de deshacerse de Pau Cubarsí y adelantar al Levante.

El Barça siguió moviendo el esférico sin poco peligro hasta que, en otro contraataque local, el balón acabó golpeando en la mano de Alejandro Balde.

Tras ser revisado por el VAR, el árbitro pitó la pena máxima, que Morales transformó ante la atenta mirada de Joan García.

Con caras largas, los hombres de Flick equilibraron el marcador en cuatro minutos poco después del descanso.

Pedri (49) recortó la distancia con un disparo a la escuadra desde fuera del área con la derecha y Ferran (52) empalmó con su derecha un centro de Raphinha para igualar el choque.

El Barça persiguió el triunfo hasta el último instante ante un férreo rival que se lo negaba, pero el vigente campeón se topó con la suerte.

Un centro botado de Lamine Yamal desde la derecha fue desviado por Elgezabal (90+1), pero el esférico se coló por la mismísima escuadra.

Un jarro de agua fría para un Levante peleón, que cayó ante el ímpetu del Barcelona, que duerme líder, con seis puntos en dos jornadas.