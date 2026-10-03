El argentino Urdapilleta bate un récord anotador en el rugby francés

El apertura argentino Benjamín Urdapilleta, del Perpiñán, se convirtió este sábado en el máximo anotador del campeonato de Francia de rugby desde la aparición del grupo único en 2001.

Alcanzó la plusmarca durante la primera parte del partido de su equipo ante el Racing 92, con dos penales y una transformación en Créteil.

En esa comuna francesa el exjugador de los Pumas, de 40 años, llegó a 2.619 puntos y superó así el récord de 2.612 que había firmado en su día, entre 2001 y 2014, el francés Romain "Robocop" Teulet.

Urdapilleta llegó a Francia en 2012 para jugar en el Oyonnax y luego pasó por el Castres (2015-2023) y el Clermont (2023-2025), antes de anunciar su retirada a mediados de 2025 y volver a su país.

No tardó en cambiar de opinión y retornó a Francia la pasada temporada, al Perpiñán, al que ayudó a mantenerse en la élite (Top 14).

Urdapilleta está en cualquier caso todavía lejos del récord de máximo anotador absoluto de la historia del campeonato francés teniendo en cuenta todos los formatos de su historia, que está en poder del francés Richard Dourthe con 3.015 puntos.