El argentino Etcheverry sucumbe ante Michelsen en octavos del US Open

Tomás Etcheverry, uno de los dos argentinos en octavos de final del Abierto de Estados Unidos, fue eliminado el domingo por la promesa local Alex Michelsen.

El estadounidense, 46 de la ATP, se impuso a Etcheverry (32º) por 7-6 (8/6), 6-4 y 6-4 en dos horas y 46 minutos de juego.

El jugador platense, que debutaba en unos octavos del Grand Slam de Nueva York, firmó un gran arranque de partido en un primer set en el que tuvo sus mejores oportunidades.

Etcheverry estuvo 3-0 arriba y, después de que Michelsen llevara el parcial al tiebreak, se le escaparon dos pelotas seguidas para anotarse el primer set.

Michelsen aprovechó su primera oportunidad para hacerse con el set y dar un golpe del que Etcheverry le costó recuperar.

A lo largo del juego, el estadounidense de 22 años asumió más riesgos en su intento de alcanzar sus primeros cuartos de Grand Slam.

Michelsen, que chocará con Frances Tiafoe o Daniil Medvedev, es el único tenista masculino que no se ha dejado un solo set hasta ahora en Flushing Meadows.

"No he perdido aún un set, estoy jugando muy buen tenis", se felicitó el local. "Después de ganar el primer set tuve una buena sensación para el resto del partido".

Etcheverry, de 27 años, trataba de ser el primer argentino en cuartos de Nueva York desde Diego Schwartzman en 2019.

Junto a Francisco Cerúndolo, que enfrentará el lunes al belga Alexander Blockx, eran la primera dupla albiceleste en esta instancia desde 2017.