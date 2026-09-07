El argentino Cerúndolo cae en octavos del US Open ante Blockx

Último argentino en liza en el US Open, Francisco Cerúndolo fue eliminado este lunes en los octavos de final por el belga Alexander Blockx.

Cerúndolo, número 25 de la ATP, cedió ante Blockx (34º) por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5 en tres horas de duelo disputado en la pista central de Nueva York.

Cerúndolo no pudo repetir la enorme actuación del sábado ante la figura local, Taylor Fritz, al que remontó dos sets en contra.

El jugador porteño perdonó a Blockx en momentos clave, desperdiciando 14 de sus 17 pelotas de break, y en su carrera suma cinco intentos fallidos por avanzar a unos cuartos de final de Grand Slam.

De su lado, Blockx, que enfrentará en cuartos al estadounidense Learner Tien o al ruso Karen Khachanov, se ratificó a los 21 años como una de las revelaciones de este Grand Slam.