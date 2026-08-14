El alemán Owen Ansah se lleva el oro de 200 m en Europeo de atletismo

El atleta alemán Owen Ansah se proclamó campeón de Europa de 200 metros, este viernes en Birmingham, al imponerse con un tiempo de 19 segundos y 95 centésimas (viento: +2,5 m/s).

Superó así en el podio al británico Zharnel Hughes (20.16) y al italiano Eseosa Fostine Desalu (20.26).

Ansah (25 años), que había sido bronce en los 100 metros de este Europeo, llegó a este campeonato en medio de las sospechas por un expediente de la Agencia Antidopaje Alemana (NADA), que le reprocha no haber entregado una muestra durante un control, aunque por ahora no se decretó ninguna suspensión provisional y el velocista niega las acusaciones.

La plata de Hughes confirma el gran papel británico en las pruebas de velocidad de este Europeo, después del oro de Romell Glave en 100 metros y el doblete de títulos (100 y 200 metros) de Amy Hunt, a lo que se suma además la plata de Jeremiah Azu en 100 metros masculinos y el bronce de Dina Asher-Smith en los 200 metros femeninos.