Ekitike sustituye al lesionado Cherki en la lista de Francia

El atacante del Liverpool Hugo Ekitike fue convocado por primera vez por la selección de Francia, este domingo como reemplazo de última hora ante la lesión de Rayan Cherki (Manchester City), anunció la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Los Bleus inician en la inminente ventana de septiembre sus partidos en la fase de clasificación al Mundial 2026 y lo harán midiéndose a Ucrania en Breslavia (Polonia), el viernes de la nueva semana, antes de recibir el martes 9 de septiembre a Islandia en el Parque de los Príncipes de París.

Ekitike, de 23 años, se unió en julio al club campeón de Inglaterra, después de una temporada y media en el Eintracht Fráncfort alemán.

La lista de Francia podría sufrir nuevas modificaciones ya que el defensa William Saliba (Arsenal), igualmente convocado por Didier Deschamps para los próximos partidos de la selección, fue cambiado por lesión este domingo a los cinco minutos de juego de la visita al Liverpool en la Premier League.