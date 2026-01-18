Eintracht Fráncfort despide al técnico Dino Toppmöller

Eintracht Fráncfort anunció este domingo el despido de su entrenador Dino Toppmöller tras una serie de tropiezos que han relegado al club al séptimo puesto de la Bundesliga, hundido además en la clasificación de la Liga de Campeones.

"Esta decisión es el resultado de un análisis deportivo y estructural exhaustivo", explicó el club en un comunicado, dos días después de un decepcionante empate (3-3) ante Werder Bremen.

Séptimo en la Bundesliga, Eintracht Fráncfort está a cinco puntos del cuarto (Leipzig) y a 23 del líder, Bayern Múnich.

En la Liga de Campeones, las Águilas ocupan el puesto 30º, con solo una victoria en seis partidos.

El club, que el año pasado vendió a su delantero francés Hugo Ekitiké a Liverpool, sufre especialmente al contar con una de las peores defensas del campeonato alemán, con 39 goles encajados desde el inicio de la temporada.

Además, solo ha ganado uno de los últimos nueve partidos que ha disputado, contando todas las competiciones.

"Debido al reciente declive en el rendimiento, necesitamos un nuevo impulso deportivo", comentó el director deportivo Markus Kroesche.

Dino Toppmöller había sustituido a Oliver Glasner en 2023. Las Águilas terminaron terceras en la Bundesliga la última temporada.

Los entrenadores de los equipos juveniles del club, Dennis Schmitt y Alexander Meier, se encargarán del primer equipo como técnico interinos.