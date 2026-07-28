EEUU reactiva su rivalidad con México tras el exitoso Mundial

Sin respiro tras el Mundial 2026, Estados Unidos reaviva una histórica rivalidad con México en el Juego de las Estrellas y la Leagues Cup que, en palabras de su antigua figura Clint Dempsey, ayudará a "seguir haciendo crecer el juego".

Por tercer año seguido, y quinto en total, un combinado de figuras de la MLS se medirá el miércoles con otro de la liga mexicana en el Bank of America Stadium de Charlotte (Carolina del Norte).

Lionel Messi volverá a ser el gran ausente de este juego de exhibición al encontrarse descansando tras guiar a Argentina hasta la final del Mundial de Norteamérica.

Por distintos motivos, el líder del Inter Miami tampoco fue parte de las dos últimas ediciones del All Star, saldadas con un triunfo de la Liga MX en 2024 (4-1) y otro de la MLS en 2025 (3-1).

En el evento sí debutarán dos de las mayores atracciones de la MLS, el surcoreano Son Heung-min (Los Angeles FC) y el alemán Thomas Müller (Vancouver Whitecaps).

"Nunca había tenido esta experiencia. Diría que es un poco loco", consideró Son este martes. "Voy a jugar contra Thomas (Müller) este fin de semana pero el miércoles estaremos en el mismo equipo. Es un poco extraño pero lo voy a disfrutar".

En el otro combinado sobresalen miembros de la selección mexicana que avanzó a los octavos de final del Mundial, como Jesús Gallardo (Toluca) o Erik Lira (Cruz Azul), así como el venezolano Salomón Rondón (Pachuca).

- Más expectación que nunca -

México tratará de recortar la desventaja de 3-1 que tiene en el balance general de este evento, parte de un antagonismo futbolístico entre los vecinos que ha crecido en interés con los progresos del lado estadounidense.

"Es bueno tener esa rivalidad, ayuda a seguir haciendo crecer el juego", remarcó Clint Dempsey en una entrevista con la AFP.

"Es emocionante ganarte el derecho a presumir y decirle al otro lado: 'Nuestra liga es mejor", señala el excapitán y máximo goleador de la selección estadounidense junto a Landon Donovan.

"Eso genera una buena conversación y hace que Concacaf sea más fuerte y tenga más equipos de calidad, lo que hará que sus selecciones sean mejores y rindan más en el Mundial", expone.

Para Dempsey, tres veces mundialista, esta competencia es uno de los motores para consolidar el actual auge del fútbol en Estados Unidos, donde 62 millones de personas siguieron por televisión la final del Mundial ganada por España a Argentina.

"Vi más involucramiento de los aficionados que nunca. La expectación y las emociones alcanzaron un nivel completamente distinto", destacó. "Por donde pasaras, el Mundial estaba en las televisiones, sin importar qué equipos jugaran".

- "Somos hermanos" -

Además de Messi, los aficionados que acudan el miércoles al All Star de Charlotte (00H00 GMT del jueves) tampoco disfrutarán de las tres flamantes adquisiciones de la MLS en el parón mundialista.

El polaco Robert Lewandowski debutó apenas la semana pasada con el Chicago Fire, al igual que el francés Antoine Griezmann con el Orlando City y el brasileño Casemiro con el Inter Miami.

El trío sí buscará su primer título en tierras norteamericanas en la Leagues Cup, el torneo de un mes de duración que ha terminado de institucionalizar esta rivalidad.

El certamen enfrentará a 18 equipos de la MLS e igual número de la liga mexicana y, por primera vez desde su ampliación en 2023, celebrará también algunos partidos al sur de la frontera común.

"Se trata de seguir creciendo y buscar maneras de lograr esa conexión con los aficionados y tener estadios llenos", dijo Dempsey, portavoz de este torneo que se desarrollará entre el 4 de agosto y el 6 de septiembre.

La pugna tampoco concluirá en esa final ya que, sólo diez días después, el Inter de Messi y el Cruz Azul chocarán en la Campeones Cup, trofeo por el que cada año pelean los ganadores de ambas ligas.

Para Dempsey, retirado en 2018, esta competencia binacional "siempre será importante para ambos".

"Somos hermanos y cuando tienes gente cercana es una especie de relación de amor y odio", expone el exdelantero del Tottenham. "Se necesitan mutuamente, ya sea a nivel de clubes o selección, y hace que seas lo mejor que puedas ser".

"Y también es bueno para entender las dinámicas y la cultura del otro", remarca. "Yo crecí en Texas y todo lo que conocí fue cultura latina. Hondureños, salvadoreños, costarricenses, mexicanos. Los domingos era como jugar la liga latina. Le debo gran parte de mi garra, de mi creatividad y de la forma en que jugué al fútbol a esos partidos".