Edgecombe guía al "Equipo Vince" al título juvenil en el marco del Juego de las Estrellas

El novato de Filadelfia, VJ Edgecombe, lideró este viernes al "Equipo Vince", entrenado por el exjugador Vince Carter, a la conquista del minitorneo de jóvenes promesas de la NBA, que se celebra en Los Angeles simultáneamente al Juego de las Estrellas.

Edgecombe lideró a su equipo en anotación con 6 puntos en la final, incluyendo uno desde la línea de tiros libres, para alcanzar los 25 puntos necesarios para ganar, uno más que el equipo "Equipo Melo" (Carmelo Anthony), con Stephon Castle y Dylan Harper.

Cuatro equipos de jóvenes talentos de la NBA y la G League (liga de desarrollo) se enfrentaron en el Intuit Dome de Los Angeles Clippers, que estaba medio vacío y carecía de ambiente la noche del viernes.

El Juego de las Estrellas se celebrará el domingo, tras una tarde de competiciones el sábado (tiros, clavadas y lanzamientos de precisión). rg/ms/ag