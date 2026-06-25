Ecuador tumba a Alemania y se mete en 16avos; Japón rival de Brasil

Un gol de Gonzalo Plata que vale oro: Ecuador derrotó este jueves a Alemania por 2-1 y tiene asegurada la plaza en deicsieisavos como uno de los mejores terceros, en una jornada en la que Brasil conoció que Japón será su rival en el primer cruce eliminatorio.

A la Tricolor (con un solo punto en dos jornadas) sólo le valía la victoria; cualquier otro resultado era sinónimo de vuelta a casa.

El grito de liberación de los más de 50.000 ecuatorianos que fueron mayoría en el MetLife Stadium, en East Rutherford, llegó apenas a 13 minutos del final.

En un córner al primer palo peinado por Kevin Rodríguez, Plata acertó a meter el pie cuando Manuel Neuer iba a embolsar la pelota y el estadio de las afueras de Nueva York estalló de júbilo.

La Tricolor, al grito de "¡Sí se puede!" desde las gradas, aguantó las últimas embestidas germanas hasta que la árbitra, la estadounidense Tori Penso (que concedió el primer gol a Alemania nada más empezar en una polémica decisión) pitó el final del encuentro.

- Gol decisivo de Plata -

Con el silbatazo, los ecuatorianos dieron rienda suelta a sus emociones tras unos últimos días llenos de presión.

Los jugadores se abrazaban unos a otros emocionados, mientras que el criticado DT, el argentino Sebastián Beccacece, corrió y se subió a la grada a festejarlo con la familia.

"Queríamos que la clasificación estuviera antes, pero creo que es mejor así, es mejor así, ahora vamos a llegar con esa hambre que tenemos de dar todo", declaró Plata.

En el otro partido del Grupo E, Costa de Marfil le ganó 2-0 a Curazao y clasificó como segundo, igualado a puntos con Alemania, que ya tenía asegurado el primer puesto desde que derrotó a los africanos en la jornada anterior.

- La Canarinha ya tiene rival -

Un día después de conseguir la clasificación para los 16avos de final, Brasil conocïó que Japón será su rival el lunes en Houston.

El equipo asiático empató 1-1 contra Suecia y se clasificó como segundo del Grupo F, el que se cruza con la llave de Brasil.

Países Bajos, que tenía todo de cara para acabar primero del grupo, no falló ante el ya eliminado Túnez y le ganó 3-1 para sumar un total de 7 puntos, por los 5 de Japón y los 4 de Suecia, que también avanza como uno de los mejores terceros.

Países Bajos se medirá en la segunda ronda a Marruecos el lunes en Monterrey (México), mientras que ya se conocen otros dos cruces: Canadá-Sudáfrica y Estados Unidos-Bosnia.

- Sin Almirón -

Para el tercer equipo sudamericano en liza el jueves, Paraguay, el panorama no es tan dramático como se le presentaba a Ecuador, pero necesita al menos un empate frente a Australia (02H00 GMT del viernes).

Lo tendrá que hacer sin Miguel Almirón, expulsado contra Turquía por la nueva norma que prohíbe a los futbolistas hablar con un rival tapándose la boca.

Este partido, además, será el primero en poner a prueba la equidad del nuevo formato con 48 selecciones: el empate sirve a ambos equipos para avanzar de ronda.

En la previa, ambos equipos han querido descartar cualquier posibilidad de acuerdo, pero son conscientes, como dijo el defensa de los Socceros Jason Geria: "Ambos podríamos avanzar con un punto, es evidente, pero no creo que esté en nuestra naturaleza conformarnos" con un empate.

El otro partido del Grupo A también es víctima del nuevo formato: Estados Unidos, ya clasificado como primero de la llave, y Turquía, eliminado, no se jugarán nada en Los Ángeles.