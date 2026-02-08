Ecuador sorprende a Australia en la Davis, Colombia derrota a Marruecos en clima tenso

Ecuador se hizo fuerte en Quito, sorprendió a Australia y se clasificó este domingo para la segunda ronda de la Copa Davis 2026, mientras que Argentina y Brasil fueron eliminados y el equipo de Colombia fue agredido por aficionados marroquíes tras ganar su serie ante la nación norteafricana.

Junto a los ecuatorianos, avanzaron a la segunda ronda Gran Bretaña, Alemania, Corea del Sur, Austria, Francia, República Checa, Bélgica, Croacia, India, Chile, Estados Unidos y Canadá.

En esta instancia se les unirá España, actual subcampeón del torneo de tenis por equipos y los siete ganadores de las llaves avanzarán a la ronda final.

La Final 8 de la Copa Davis 2026 se jugará en noviembre en Bolonia, instancia en la que ya está sembrada Italia, vigente triple campeón.

- Ecuador, enorme -

Ecuador fue la revelación de esta primera ronda de los qualifiers al vencer por 3-0 a una potencia histórica como Australia.

Los sudamericanos se hicieron fuertes en la cancha de arcilla del Quito Tenis y Golf Club, a 2.850 metros de altitud, para dejar por el camino a uno de los países de mayor tradición de la Davis.

Ecuador había dejado la serie para sentencia el sábado, cuando sumó sus primeros dos puntos con las victorias de Álvaro Guillén Meza sobre Rinky Hijikata por 6-4, 1-6, 6-4 y de Andrés Andrade ante James Duckworth por 3-6, 6-3, 7-5.

Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo concretaron la victoria este domingo al ganar el dobles a Hijikata y Jordan Thompson por 7-6 (7/5) y 6-4 frente a una nutrida presencia de público, entre los que se encontraba el DT de la selección ecuatoriana de fútbol, el argentino Sebastián Beccacece.

En setiembre, en busca del pase a la Final 8, Ecuador deberá conseguir otra gesta: vencer de visitante a la poderosa Gran Bretaña de Jack Draper y Cameron Norrie, que el viernes fue el primero en conseguir su boleto al derrotar 4-0 a Noruega en Oslo.

- Argentina y Brasil, eliminados -

Argentina y Brasil, en cambio, fueron eliminads en esta primera ronda de los qualifiers, el grupo de élite de la Copa Davis.

La Albiceleste, diezmada sin la presencia de sus principales tenistas, cayó ante Corea del Sur, que en Busán y alentado ruidosamente por sus aficionados logró dar vuelta la serie para terminar imponiéndose por 3-2.

Guido Andreozzi y Federico Agustín Gómez había puesto a Argentina 2-1 arriba en el primer partido del domingo al vencer a Nam Ji-sung y Park Ui-sung por 6-3 y 7-5 en el dobles.

Pero en ausencia de su mejor hombre, Francisco Cerúndolo (N.19), que decidió no tomar parte en esta eliminatoria tras participar en el Abierto de Australia, Argentina no logró sentenciar la serie.

Thiago Agustín Tirante perdió contra Kwon Soon-woo, un jugador ubicado 248 puestos por debajo en el ránking respecto al argentino, por 6-4, 4-6 y 6-3.

En el punto decisivo, Hyeon Chung, un tenista que actualmente se encuentra realizando el servicio militar obligatorio en el país asiático, se paseó ante Marco Trungelliti, al que derrotó por 6-4 y 6-3.

"El simple hecho de haber sido seleccionado para representar a Argentina en la Copa Davis es un sueño hecho realidad. Por eso la decepción es aún mayor", dijo Tirante tras la derrota.

Brasil, en tanto, no pudo sostener la ventaja parcial (2-1) que tuvo frente al equipo canadiense, que aprovechó su localía en Vancouver para dar vuelta a la manija y celebrar un 3-2 gracias al triunfo definitivo de Liam Draxl sobre Gustavo Heide por 6-3, 6-4.

Con la baja de Joao Fonseca, su mejor hombre, por razones físicas, los brasileños apuntaron a un equipo de poco renombre que llegó a ilusionarlos tras la victoria de Heide en individuales y la de Orlando Luz y Rafael Matos en dobles.

Pero Draxl les amargó el fin de semana al sumar dos de los tres puntos de Canadá, que enfrentará a Francia, vencedor de Eslovaquia en segunda fase.

- Incidentes en Casablanca -

En el Grupo Mundial I, Colombia dio la sorpresa al vencer a domicilio a Marruecos por 3-1, pero tras su triunfo el elenco sudamericano fue agredido por aficionados locales, que les lanzaron botellas y otros objetos cuando se retiraba de la cancha.

Nicolás Mejía le dio la victoria a Colombia al vencer en el partido decisivo al local Reda Bennani por 6-1, 4-6 y 6-2 en la serie jugada en el Union Sportive Marocaine Tennis Club, en Casablanca.

Pese a ser hostigado por aficionados que lo silbaron durante todo el partido, Mejía logró el punto decisivo y posteriormente hizo un gesto de silencio a todos los marroquíes presentes que nuevamente lo silbaron.

Tras una pequeña discusión, Mejía fue a festejar su victoria al centro de la cancha pese a que hubo gente de la organización que lo intentó detener y el público local, frustrado, comenzó a arrojarles botellas a los tenistas y delegados colombianos e increpaba a Mejía por sus gestos.

Con su victoria, Colombia se clasificó para disputar el repechaje en setiembre para ascender a las Qualifiers de 2027 contra uno de los perdedores de la primera ronda este fin de semana.