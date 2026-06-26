Ecuador hace valer su canto de resistencia ante Alemania y avanza en el Mundial

"¡Sí se puede, sí se puede!", gritaron miles de ecuatorianos este jueves mientras su equipo se jugaba la vida con Alemania. Y se pudo: la Tricolor remontó 2-1 a los tetracampeones y clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El famoso cántico, marca registrada de Ecuador, acompañó al equipo de Sebastián Beccacece a lo largo de la soleada tarde en el MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York.

Y tras los goles de Nilson Angulo (9') y Gonzalo Plata (77'), que neutralizaron el tanto tempranero de Leroy Sané (2'), el mantra de la multitud amarilla se convirtió en un eufórico "¡Sí se pudo!".

"Queríamos que la clasificación estuviera antes, pero creo que es mejor así, es mejor así, ahora vamos a llegar con esa hambre que tenemos de dar todo", dijo Plata a DirecTV.

Más de 50.000 hinchas tricolor dieron fuerza desde la tribuna a su país en la última bala que disparaban en la Copa del Mundo, la de tener que ganar a una Mannschaft ya clasificada a dieciseisavos como líder del Grupo E.

La Tricolor necesitaba quebrar dos quinielas para avanzar de ronda directamente tras estrellarse contra el clasificado Costa de Marfil (1-0) y el eliminado Curazao (0-0): vencer a los alemanes y que los caribeños derrotaran a los africanos en un partido disputado en simultáneo en Filadelfia.

Sucedió lo primero, aunque no lo segundo (triunfo marfileño 2-0). Pero al combinado que llegó a Norteamérica con el potencial de ser la revelación le bastará con avanzar como uno de los ocho mejores terceros.

Su rival en la siguiente ronda está por definir. También el adversario del once de Julian Nagelsmann, el lunes cerca de Boston, que perdió una racha de once victorias consecutivas.

- Gol polémico -

La opción ecuatoriana de clasificar ante un coloso al que nunca había derrotado tuvo visos de utopía antes de lo esperado gracias a una jugada polémica, reclamada airadamente como falta por los jugadores ecuatorianos.

En el minuto 2, Aleksandar Pavlović golpeó con sus botines en la cara a Pedro Vite, pero la jueza estadounidense Tori Penso dejó jugar. Entonces Florian Wirtz asistió dentro del área a Sané, quien remató de zurda al rincón derecho de Hernán Galíndez.

"Enhorabuena a Ecuador, creo que fue una victoria merecida. Hay que reconocerlo. El inicio del partido (nuestro) fue muy bueno. Lo que queremos sacar de ello es que, con ventajas tan tempranas, hay que mantener la calma", dijo Nagelsmann.

1-0 y hasta luego a los cánticos de apoyo de una afición amarilla que colmó mayoritariamente los 80.663 asientos del recinto donde se jugará la final del 19 de julio.

Para mayor preocupación de los andinos, Nagelsmann cumplió su palabra y alineó a todos los titulares salvo a los lesionados Nathaniel Brown y Nico Schlotterbeck, quienes fueron reemplazados por David Raum y Antonio Rüdiger.

Wirtz fue la punta de lanza alemana para inquietar a la defensa de Ecuador, que sin embargo encontró rápido una bombona de oxígeno en los pies de una de las novedades en su once, Angulo.

El movedizo extremo empató siete minutos después con un derechazo desde la media luna que se coló en la esquina inferior izquierda del arco de Manuel Neuer. Y entonces volvió el "¡Sí se puede!".

- Beccacece obtiene una nueva vida -

Y el cántico de resistencia fue y volvió en un partido en el que la afición mostró su descontento con Beccacece, abucheándolo cuando su imagen fue presentada en la pantalla gigante antes del pitazo inicial.

El entrenador argentino, en el cargo desde agosto de 2024, dio a entender la víspera que dejaría el cargo si el equipo era eliminado. Pero advirtió que, de morir, moriría de pie "y nunca arrodillado".

No murió, y tampoco estuvo de rodillas. Plata lo mantuvo erguido al anticiparse a un intento de interceptación de Neuer, tras un tiro de esquina peinado por el revulsivo Kevin Rodríguez, a falta de trece minutos para el final.

Plata galopó veloz hacia una esquina del MetLife Stadium donde el resto de sus compañeros lo abrazaron eufóricos. ¿Beccacece? Corrió a la tribuna a besar a su esposa Patricia Persson. Un beso que vale la clasificación, pero también una nueva vida.

"A veces nos toca el dolor de una derrota y a veces nos toca la satisfacción de una victoria. Lo importante es ese equilibrio", dijo un dichoso Beccacece.

Tras la histórica victoria, el presidente del país, Daniel Noboa, reaccionó en X: "Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero".

Y anunció "¡Mañana, feriado!". Los ecuatorianos tendrán tiempo de festejarlo.