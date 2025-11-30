Duplantis y McLaughlin-Levrone son elegidos los mejores atletas del año

El sueco Armand Duplantis y la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone fueron elegidos los mejores atletas del 2025, reveló este domingo la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) durante una ceremonia celebrada en Mónaco.

Dominador absoluto del salto con garrocha desde hace un lustro (doble oro olímpico, triple campeón del mundo y plusmarquista mundial, entre otros honores), es la quinta ocasión en la que Duplantis recibe esta distinción (2020, 2021, 2023, 2024, 2025).

En esta temporada postolímpica, Mondo Duplantis conquistó su tercer título mundial en Tokio, donde batió por 14ª ocasión su propio récord del mundo para dejarlo en 6,30 m.

Por su parte, Sydney McLaughlin-Levrone cambió este año su prueba fetiche, los 400 m vallas, por la misma distancia sin obstáculos, y la apuesta se reveló ganadora ya que se proclamó campeona del mundo en la capital nipona, haciendo además la segunda mejor marca de la historia, con 47.78, a solo 18 centésimas del récord establecido por la alemana oriental Marita Koch en 1985 (47.60), uno de los más antiguos del atletismo.

La velocista completó su participación en Tokio con el título en el relevo 4x400 m. La vigente campeona olímpica de los 400 m vallas se colgó su quinto oro en un campeonato del mundo.

McLaughlin-Levrone no pierde una carrera en la vuelta a la pista (con o sin obstáculos) desde hace dos años y es la primera atleta que gana el título mundial en ambas disciplinas.

Curiosamente, ambos tienen 26 años y ya compartieron este premio en 2022, luego de haber ganado el mismo año el premio a los atletas más prometedores.

- Éxito histórico de María Pérez -

La española María Pérez logró el premio a la mejor atleta fuera del estadio en una temporada en la que se confirmó como una de las mejores marchistas de la historia al revalidar el doblete de títulos mundiales en los 20 y los 35 km marcha.

Es la primera mujer que repite doblete mundialista, una hazaña que antes sólo habían conseguido leyendas como Usain Bolt, Carl Lewis y Mo Farah.

"¡Historia del atletismo español! Por primera vez, una atleta de nuestro país recibe un premio a mejor atleta del año. María Pérez, mejor atleta 'Fuera del estadio' en los #AthleticsAwards. ¡Enhorabuena!", reaccionó la Federación Española de Atletismo (RFEA) en su perfil de X.

El keniano Sabastian Sawe, ganador de los maratones de Londres y Berlín, recibió el premio masculino en esta categoría.

Otro keniano, Edmund Serem, quien a sus 17 años fue bronce mundial en los 3.000 m obstáculos, y la china Zhang Jiale, tercera en Tokio en el lanzamiento de martillo, fueron elegidos los atletas más prometedores.