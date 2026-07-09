Duplantis, Seville y Paulino encabezan una starlist de lujo en Mónaco

Como suele ocurrir cada verano europeo, la reunión de la Liga de Diamante de Mónaco reúne el viernes a una constelación de estrellas del atletismo en su estadio Louis II, donde Armand Duplantis (salto con garrocha), Oblique Seville (100 metros) y Marileidy Paulino (400 metros) parten entre los cabezas de cartel.

- ¿Récord en casa? -

¿Será el Principado el escenario para un nuevo récord de Duplantis, el dueño y señor del salto con garrocha?

Desde que lo batió por primera vez, con 6,17 metros en 2020, el prodigio sueco nacido en Estados Unidos lo ha quebrado quince veces y lo ha dejado por ahora en 6,31 metros, desde el pasado marzo.

La estrella de 26 años compite además, en cierta medida, en casa, ya que se ha mudado a Mónaco.

"Es el estadio que ahora es mi casa. Siento como si hiciera falta un nuevo récord, sería fantástico si puedo conseguirlo aquí", admitió "Mondo", que el año pasado ya estableció un nuevo récord de esta reunión (6,05 m), antes de fallar tres veces ante la barra de 6,29 m, que entonces suponía batir el récord.

- Doble batalla en la velocidad -

Otro de los momentos estelares de la velada será la carrera masculina de los 100 metros, la que cierra el programa y donde el campeón mundial de esta distancia, el jamaicano Oblique Seville, será el hombre a batir.

Con 9.82 segundos, Seville lidera la clasificación de mejores tiempos de lo que va de 2026, aunque viene de una decepción, después de ser segundo el pasado fin de semana en la reunión de Eugene (Estados Unidos), con 9.89 y detrás del nigeriano Kayinsola Ajayi, que no participa en esta ocasión.

Entre sus principales rivales por la victoria están el botsuano Letsile Tebogo (campeón olímpico de 200 metros), el estadounidense Jordan Anthony (campeón mundial bajo techo de 60 metros) y el italiano Marcell Jacobs (campeón olímpico de 100 metros en 2021).

"Siento que estoy mejorando en cada carrera", avisó Jacobs, que la pasada semana firmó un espectacular 9.67 en unos 100 metros en Austria, el tercer mejor crono de la historia solo superado por dos logrados por Usain Bolt (el récord vigente de 9.58 y un 9.63), aunque el crono del italiano no fue homologado por un viento muy favorable (+4,1 m/s).

En la velocidad femenina, Mónaco será escenario de unos 200 metros donde se espera un pulso entre la campeona mundial de la distancia, la estadounidense Gabby Thomas, y la campeona olímpica de 100 metros, la santalucense Julien Alfred.

- Paulino, en progresión -

En los 400 metros femeninos, todo lo que no sea una victoria fácil de la dominicana Marileidy Paulino será una enorme sorpresa.

Desde que la Gacela se estrenó en la Liga de Diamante el pasado mes ganando en Doha (48.91), sus tiempos van en progresión según avanza la temporada y se llevó también la victoria a finales de junio en París (48.48), que constituye el mejor tiempo de lo que va de año en la vuelta de pista.

La campeona olímpica dominicana todavía está lejos de su mejor crono personal, el 47.98 que le dio la plata mundial el año pasado y que es el tercer mejor crono de la historia, pero su temporada todavía tiene un margen importante de mejora.

Para el atletismo latinoamericano, la otra prueba donde las opciones de victoria son altas es el triple salto femenino, con un nuevo pulso cubano entre la campeona mundial Leyanis Pérez y Davisleydi Velazco, que le derrotó en Oslo y Doha el pasado mes.