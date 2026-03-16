Duplantis, el rey de la pértiga regresa al lugar de su coronación

El rey del salto con pértiga, Armand 'Mondo' Duplantis, afirma que está ansioso por regresar esta semana a Torun (Polonia), escenario de su primer récord mundial, para disputar el Mundial de pista cubierta, apenas unos días después de elevar el listón hasta la impresionante marca de 6,31 metros.

Duplantis logró su nuevo registro en una reunión en Uppsala, Suecia, el jueves.

Fue el decimoquinto récord mundial que establece en una prueba que ha dominado por completo desde que irrumpió en la escena internacional.

Su triunfo en Uppsala fue su 38ª victoria consecutiva en competición desde el verano de 2023.

El doble campeón olímpico (2021 y 2024) es también tres veces campeón mundial al aire libre (2022, 2023 y 2025) y otras tantas en pista cubierta (2022, 2024 2025) y viaja a Torun, en Polonia, para el Mundial indoor de esta temporada como firme favorito en un recinto que conoce bien.

"Torun es un lugar muy especial para mí, ya que allí batí mi primer récord mundial", recordó Duplantis el domingo, en referencia a los 6,17 m que superó en febrero de 2020 para mejorar en 1 cm la anterior plusmarca mundial del francés Renaud Lavillenie.

"He tenido la suerte de batir unos cuantos desde entonces, pero el primero siempre es un momento que te cambia la vida. Pasas de, en un instante, no ser el plusmarquista mundial a serlo, y ese es uno de mis mayores sueños de la infancia", añadió.

La ciudad del centro de Polonia que acogerá el Mundial indoor del 20 al 22 de marzo "es un lugar muy especial para mí como atleta", afirmó la estrella.

"La verdad es que estoy muy emocionado, sobre todo después de lo que acabo de lograr ahora en Uppsala", continuó.

- Concentración absoluta -

Desde que batió el récord mundial en Torun hace seis años, Duplantis ha ido elevando el listón en solitario, una demostración de una asombrosa regularidad que le ha permitido superar la barrera de los 6,00 m durante ocho temporadas consecutivas en 79 competiciones desde los Europeos de 2018 en Berlín.

Pero el atleta de 26 años, nacido en Luisiana de padre estadounidense y madre sueca, insiste en que no da nada por sentado.

"Nunca puedes tener demasiada arrogancia ni estar demasiado confiado cuando se trata de deporte, y nunca puedes subestimar a tus rivales", dijo Duplantis, que citó el tema Levels, de Avicii, como su "himno" para batir récords del mundo.

También se trata, añadió, del respeto por el arte del salto con pértiga, una disciplina que exige no solo velocidad, fuerza y agilidad excepcionales, sino también un nivel considerable de conocimiento técnico.

"Siempre requiere un grado de concentración total. Realmente no puedes relajarte en ningún momento", afirmó.

"Es un deporte tan difícil y, especialmente a este nivel, es como que siempre tengo que rendir al máximo; siento que esa es siempre mi mentalidad cuando compito. Nunca siento que me regalen nada", dijo.

Al preguntarle si cree que puede llevar el récord del mundo más allá de 6,40 m, Duplantis fue cauto.

"Probablemente yo pienso en eso mucho menos que ustedes", dijo a los periodistas.

"Me gusta la persecución y el camino, exigirme, intentar ser la mejor versión de mí mismo y, por supuesto, tratar de competir con todo cada vez que salgo a la pista", continuó.

Eso implica intentar "seguir subiendo el listón y llevando el límite un poco más lejos", concluyó.