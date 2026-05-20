Dueños de la noche y la velocidad

Los más veloces iluminaron la pista del Autódromo Panamá en la segunda válida del Campeonato Nacional de Aceleración, celebrado el pasado sábado 16 de mayo, en la casa del deporte a motor ubicada en Capira, Panamá Oeste.

Los competidores de todas las categorías entregaron actuaciones de alto nivel. Germán López ganó la categoría de 8 segundos o menos a bordo de su Ford Shelby GT500, estableciendo una nueva marca personal con 8.403 segundos.

Gary Carbono mejoró su marca personal con su Tesla Plaid al registrar 8.566 segundos, posicionando su vehículo como el segundo Tesla más rápido del mundo en su modalidad.

Presencia femenina llegó para quedarse cuando Xochilt Chambers ganó la categoría de 12 segundos; Jeanellys Cossio quedó segunda en los 14 segundos; y Marlyn Matos alcanzó el tercer puesto en los 13 segundos.

Tres mujeres, tres podios en una misma noche. También hubo una interesante competencia en los 9, 10, 11 y 15 segundos. Carlos Sánchez estableció el récord nacional para la categoría de motos 1000cc a bordo de su Suzuki GSXR1000R con un tiempo de 9.051 segundos. Mientras, Gilvert Aiham dominó los 600cc. La 3ra. Válida del Campeonato de Aceleración está programada para el 17 y 18 de julio.