Dos personas arrestadas en Valladolid durante la 18ª etapa de la Vuelta

Dos personas que intentaban bloquear el paso de un corredor del equipo Israel-Premier Tech en Valladolid durante la 18ª etapa de la Vuelta a España fueron detenidas, anunciaron este jueves las autoridades locales a la AFP.

La policía arrestó a los dos manifestantes después de haber saltado las barreras de seguridad que rodeaban el recorrido de la contrarreloj, donde decenas de manifestantes propalestinos se concentraron para protestar contra la participación del Israel-Premier Tech.

La 18ª etapa de la prueba, organizada en Valladolid (Castilla y León) bajo una vigilancia policial reforzada, había sido reducida de 27,2 a 12,2 kilómetros por "razones de seguridad".

La Vuelta, que debe concluir el domingo en Madrid, se ha visto perturbada a diario por manifestaciones propalestinas, que han obligado a los organizadores a acortar algunas etapas, como en Bilbao y Pontevedra.

El Israel-Premier Tech, creado por el multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams, que cuenta con un sólo corredor de nacionalidad israelí, ha tenido que cambiar de maillot eliminando toda mención al país, "para priorizar la seguridad" de sus ciclistas y del "conjunto del pelotón".

Pero esta medida no ha sido suficiente para apaciguar la situación. A pesar de múltiples llamados a retirarse de la competición, el equipo mantiene su intención de llegar a Madrid el domingo.

Estas manifestaciones ocurren en un contexto de gran tensión entre Israel y España, una de las voces más críticas en Europa sobre la situación en Gaza.

El gobierno de izquierda de Pedro Sánchez reconoció al Estado de Palestina en mayo de 2024 y acaba de anunciar nuevas medidas destinadas "a poner fin al genocidio en Gaza".

Tomando como ejemplo a los deportistas y equipos rusos, con prohibición de competir en numerosas disciplinas bajo los colores de su país desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, la portavoz del Gobierno y ministra de Deportes, Pilar Alegría, opinó que las instancias internacionales deberían aplicar las mismas sanciones a los israelíes.