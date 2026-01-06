Doncic y LeBron propulsan a Lakers y Spurs tropiezan en Memphis

Luka Doncic y LeBron James anotaron 30 puntos cada uno este martes en un trabajado triunfo de Los Angeles Lakers ante los New Orleans Pelicans, mientras los Spurs cayeron ante los Grizzlies pese a un retorno estelar de Victor Wembanyama.

Estas son las principales escenas de una jornada de seis partidos en la liga de básquet norteamericana.

- Más "Luka Magic" -

Los Lakers recuperaron la tercera posición de la Conferencia Oeste gracias al triunfo 111-103 en la cancha de los Pelicans, el peor equipo del sector.

Doncic y James acapararon toda la responsabilidad ofensiva angelina, combinándose para 60 puntos y 18 asistencias y firmando las jugadas decisivas en el último cuarto.

El esloveno terminó con 30 puntos y 10 asistencias aunque estuvo desatinado en el tiro en la primera mitad, fallando sus seis intentos de triple.

El tiro exterior sigue siendo la gran asignatura pendiente del equipo de JJ Redick, que vio como sus pupilos apenas anotaron 3 triples de 17 intentos (17,6%) en la primera parte.

En la segunda Doncic fue recuperando la puntería hasta firmar una inverosímil canasta que acabó de sentenciar el triunfo visitante a falta de dos minutos para el final.

El base, que lidera las votaciones para el Juego de las Estrellas de febrero, se sacó un mágico triple de la chistera cuando estaba acorralado junto a la banda por el puertorriqueño José Alvarado.

Doncic dio así una ventaja ya definitiva de nueve puntos (105-96) a los Lakers, que también vieron con agrado como LeBron sigue entrando en ritmo tras perderse el inicio de campaña por una ciática.

El alero, de 41 años, terminó con 30 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias.

"No sé cuántas veces más tendré la oportunidad de jugar ante los aficionados, ya sea fuera de casa o en casa", dijo LeBron sobre el reconocimiento del público rival.

"Es una lección de humildad, estoy agradecido a los aficionados que viajan para vernos y aprecian mi forma de jugar, y espero poder rendir al máximo y devolverles ese apoyo cuando estoy en la cancha", afirmó.

Con 42 puntos, el alero Trey Murphy III fue el máximo anotador de los Pelicans (8-30), que suman ocho derrotas seguidas.

- Wembanyama brilla en su regreso -

Con su tercer triunfo seguido, los Lakers adelantaron de nuevo a los Houston Rockets y los Denver Nuggets y se colocaron en tercera posición del Oeste con 23-11.

Por delante solo tienen a los Oklahoma City Thunder (30-7) y a los San Antonio Spurs (25-11), a quienes visitarán el miércoles.

Los texanos pincharon el martes por un ajustado 106-105 en la pista de los Memphis Grizzlies pese a los 30 puntos que Wembanyama logró en solo 21 minutos.

El fenómeno francés, que partió como suplente, regresaba después de la lesión de rodilla que sufrió el 31 de diciembre.

Los bases De'Aaron Fox (9 puntos) y Stephon Castle (15) estuvieron especialmente desacertados con un registro entre ambos de 9 canastas de 31 intentos.

Cam Spencer (21 puntos) logró la canasta del triunfo para unos Grizzlies que tenían la baja de su líder, Ja Morant.

- Récord perdedor de Indiana -

Siete meses después de competir en las Finales, los Indiana Pacers marcaron este martes un nuevo récord perdedor de la franquicia con su decimotercera derrota consecutiva.

Los vigentes subcampeones cayeron esta vez a manos de los Cleveland Cavaliers por 120-116 y se situaron con un balance de 6-31, el peor de la liga.

Los Pacers ya habían arrancado el curso sin apenas esperanzas por la grave lesión durante las Finales de su estrella, Tyrese Haliburton, que se perderá toda esta temporada.

El camerunés Pascal Siakam, segunda espada del equipo, logró este martes 22 puntos mientras el base Darius Garland logró 29 para los Cavaliers, que se permitieron dar descanso a su mejor jugador, Donovan Mitchell.