Doncic majestuoso en de los Lakers sobre los Bucks en la NBA

Con una soberbia actuación de Luka Doncic y la segunda titularidad de Bronny James en su carrera, Los Ángeles Lakers derrotaron el sábado 119-95 a los Milwaukee Bucks en la NBA.

A continuación las tres escenas más importantes en la jornada de la NBA:

- Doncic, colosal -

El astro esloveno anotó 41 puntos, tomó nueve rebotes y repartió seis asistencias y con Bronny James en el quinteto inicial consiguieron una cómoda victoria sobre los Bucks que los mantiene en la pelea por los primeros lugares.

"Le dije a mis compañeros que debíamos apoyarnos entre nosotros", dijo Doncic. "Trataron de regresar al partido, pero respondimos bien como equipo".

El hijo de LeBron James, de 20 años, jugó por segunda vez en su carrera de titular y por primera ocasión en la presente temporada.

Disputó 10 minutos en los que completó un robo y una asistencias, pero falló sus únicos dos intentos desde la cancha.

En su primera titularidad, en el último partido de la temporada 2024-2025, Bronny James anotó cuatro puntos y seis asistencias en 38 minutos.

El de este sábado fue el décimo triunfo de la temporada para los Lakers, que han disputado 10 de sus 15 partidos en condición de visitante.

La deslucida actuación de Milwaukee no afectó el estupendo inicio de temporada del griego Giannis Antetokounmpo, quien terminó el partido con 32 puntos, 10 rebotes y una efectividad del 60 por ciento (9/15).

- Cavs remontan frente a los Grizzlies -

Los Cleveland Cavaliers anotaron 32 puntos en el cuarto período y vencieron 108-100 a los Memphis Grizzlies en el Rocket Arena en Cleveland, Ohio.

El escolta de origen panameño Donovan Mitchell terminó con 30 puntos para ser el máximo anotador de los Cavs, mientras que Evan Mobley aportó un doble-doble de 22 puntos y 13 rebotes.

"Hemos demostrado que podemos ser agresivos", dijo Mitchell al finalizar el partido. "Podemos lograr lo que queremos cuando tenemos esa mentalidad, especialmente en la recta final" del partido.

- Quinta victoria al hilo del Thunder -

El Oklahoma City Thunder derrotó 109-96 a los Charlotte Hornets.

De esta manera, mejora su récord a 13 triunfos y una derrota y sigue líder de la Conferencia Oeste con dos juegos de ventaja sobre los Denver Nuggets.

Shai Gilgeous-Alexander, principal figura del Thunder y Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada anterior, anotó 33 puntos, dio siete asistencias y capturó cuatro rebotes en 29 minutos en el Spectrum Center (Charlotte).

El canadiense ha superado los 30 puntos en 12 de sus 14 presentaciones esta temporada.

Oklahoma City estuvo abajo hasta por seis puntos en la primera parte, pero un inicio arrollador del tercer cuarto le permitió abrir una ventaja de 22 unidades.

El ala-pívot Chet Holmgren fue el segundo mejor anotador, con 25 puntos, mientras que el centro Isaiah Hartenstein completó un doble-doble de 12 puntos y 12 rebotes.

"Tomamos orgullo de nuestro trabajo en defensa", dijo Holmgren. "Cuando hacemos nuestro trabajo en la zona defensiva es muy difícil que perdamos".