Dos grandes maestros de ajedrez de 20 años, el vigente campeón indio Gukesh Dommaraju y el aspirante uzbeko Javokhir Sindarov, disputarán la batalla más joven de la historia por la corona suprema cuando el Campeonato del Mundo 2026 comience el martes en Ginebra.

El gran duelo se disputará al mejor de 14 partidas en la ciudad suiza y puede prolongarse hasta el 12 de diciembre.

"No creo que esté aquí para defender nada. Estoy aquí para ganarlo todo otra vez. Esa es la mentalidad que tengo", dijo Gukesh a los periodistas.

Afirmó que Sindarov es ahora "uno de los jugadores absolutamente de élite, en la cima de su juego, así que sin duda va a ser una verdadera prueba".

"Estoy muy entusiasmado con este duelo para ponerme a prueba contra un jugador tan fuerte y ver de qué soy capaz", continuó.

Sindarov es cinco meses mayor que Gukesh, y ambos prodigios alcanzaron el título de gran maestro a los 12 años.

Pese a que el uzbeko llega en una racha muy positiva y el campeón ha bajado de forma, el aspirante cifró sus posibilidades de victoria en un 50-50.

Sindarov dijo que había jugado mucho en los últimos seis meses, "pero aun así, quizá no sea suficiente para prepararse para un torneo tan duro". Cada partida diaria puede durar varias horas.

Con la victoria otorgando un punto y las tablas medio, el primer jugador en alcanzar 7,5 puntos será el nuevo campeón.

Si el marcador termina empatado a 7-7, el título se decide mediante un desempate.

La bolsa total de premios asciende a 2,5 millones de dólares. Los jugadores ganan 200.000 dólares por cada partida ganada, y el resto se reparte a partes iguales.

- Piezas de chocolate suizo -

Con solo 18 años, Gukesh venció al campeón defensor chino Ding Liren en el Campeonato Mundial de Ajedrez 2024 en Singapur, convirtiéndose en el campeón mundial más joven de la historia.

Sindarov se ganó su plaza en Ginebra al imponerse en el Torneo de Candidatos, de ocho jugadores, celebrado en Chipre en abril.

El talento uzbeko atraviesa su mejor momento ocupando el cuarto puesto en la clasificación mundial, mientras que Gukesh ha caído al 26º.

El noruego Magnus Carlsen, que decidió no defender el título mundial en 2022 dejando el puesto vacante -ganado por Ding Liren-, sigue siendo el número uno.

La ceremonia de inauguración del campeonato se celebró el domingo en el Salón de la Asamblea de las Naciones Unidas en Ginebra.

Se colocaron dos relojes suizos sobre el estrado, que contenían caballos de chocolate gigantes: uno blanco y otro negro.

Gukesh eligió uno de los relojes, revelando el caballo negro en su interior, lo que significa que Sindarov jugará con blancas en la primera partida y tendrá la jugada inicial.

El duelo se disputará en la Fundación Martin Bodmer, en el elegante distrito de Cologny, con vistas al lago Lemán.

El museo y biblioteca, que recorre la evolución del pensamiento humano y de la literatura, alberga manuscritos, primeras ediciones, libros únicos y tesoros arqueológicos.

Ambos jugadores tuvieron la posibilidad de visitar la sede el sábado.

"Comprobé las sillas, la iluminación, el suelo: diferentes tipos de cosas que pueden molestarte durante una partida", explicó Gukesh.

- La IA impulsa el crecimiento -

Mientras que Sindarov ha acumulado mucha práctica competitiva en torneos, Gukesh se ha centrado en el duelo por el título.

"Cuando juegas un Campeonato del Mundo, es positivo que solo haya un rival, así dedicar toda tu atención a un único jugador específico", dijo.

Sindarov elogió la capacidad de Gukesh para "luchar hasta el final".

El campeonato, que se remonta a 1886, está organizado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

"El ajedrez está en auge", aseguró su presidente de la FIDE, Timur Turlov. "Cada vez estamos más cerca del momento en que podremos convertirnos en un deporte global con un gran éxito comercial".

Además subrayó que el crecimiento del ajedrez digital y la facilidad de acceso a entrenamientos mediante inteligencia artificial impulsarán el juego y crearán la próxima generación de estrellas.