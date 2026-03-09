Dominicana arrolla a Israel y avanza a cuartos del Clásico junto a Venezuela

Con un Grand Slam inédito de Fernando Tatis Jr, la República Dominicana aplastó este lunes 10x1 a Israel en Miami en el Clásico Mundial de béisbol, un triunfo que le otorgó la clasificación a cuartos de final al conjunto caribeño y a Venezuela.

Dominicana, que quiere desafiar a los favoritos Japón y Estados Unidos, se aupó al liderato del Grupo D con un pleno de tres victorias.

Su victoria del lunes también impidió que Israel (1-2) alcanzara a Venezuela (2-0), segunda de la llave y también clasificada.

La Vinotinto enfrentaba el lunes a Nicaragua (0-3). Países Bajos (1-2) completa este grupo.

Los quisqueyanos dejaron planchado el triunfo frente a Israel desde la segunda entrada, que comenzó con una carrera de Manny Machado después de que Geraldo Perdomo firmara base por bolas.

Con las bases copadas llegó el Grand Slam de Tatis Jr., el primero en las dos décadas de historia dominicana en el Clásico.

La figura de los Padres de San Diego conectó un bombazo de 122 metros que permitió las anotaciones de Perdomo, Carlos Santana y Oneil Cruz.

El propio Cruz, jardinero de los Piratas de Pittsburgh, dio otra muestra de la potencia de fuego dominicana con un jonrón en el cuarto inning en el loanDepot park.

Su compañero de equipo Spencer Horwitz le devolvió el golpe con otro cuadrangular para Israel en la misma entrada pero un sencillo de Tatis Jr. en la séptima remolcó otra vez a Perdomo y Cruz poniendo a los dominicanos a siete carreras de distancia.

Tatis Jr. llevó así su cuenta final a dos hits, un jonrón y seis carreras impulsadas.

Además de su descomunal ataque, los caribeños estuvieron sostenidos por la brillante apertura de Brayan Bello, de los Medias Rojas de Boston, que lanzó cinco entradas repartiendo siete ponches y cediendo sólo el jonrón de Horwitz.

Anotaciones por entradas:

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

R. Dominicana 0 5 0 1 0 0 2 1 1 10 7 0

Israel 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0