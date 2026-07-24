Dodgers vuelven a la Casa Blanca de Trump pese al enfado de aficionados

Los Dodgers de Los Ángeles visitaron el jueves la Casa Blanca con motivo de su segundo título seguido de la Serie Mundial pese a la oposición de muchos de sus aficionados, todavía indignados por las redadas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, en la urbe californiana.

Dos de las figuras del equipo, el estadounidense Mookie Betts y el puertorriqueño Kiké Hernández, no esutvieron presentes en la ceremonia, que tuvo lugar nueve meses después de la victoria de los Dodgers en el Clásico de Otoño ante los Azulejos de Toronto.

El resto del plantel, incluida la superestrella japonesa Shohei Ohtani, presenció cómo el dueño y presidente de los Dodgers, Mark Walter, le obsequiaba a Trump un anillo personalizado de la Serie Mundial y una camiseta con el número 47.

Los Dodgers ya habían sido recibidos por el mandatario republicano después de la victoria en la Serie Mundial 2024 ante los Yankees de Nueva York.

"Estoy encantado de decirles bienvenidos de nuevo a la Casa Blanca, y quizá los vea otra vez el año que viene", dijo Trump.

Si bien estas visitas son una tradición para los campeones de las Grandes Ligas, la de los Dodgers generó molestia especialmente entre su enorme, histórica y leal afición latina.

En 2025, unos meses después de la anterior visita de los Dodgers a la Casa Blanca, Trump lanzó un operativo antiinmigración en Los Ángeles, una urbe de fuerte presencia hispana.

Las agresivas redadas en espacios públicos y lugares de trabajo desencadenaron protestas en las que decenas de personas resultaron heridas.

Los Dodgers fueron ampliamente criticados por sus hinchas por no haberse manifestado en aquel momento.

La visita de este jueves reabrió esas heridas, especialmente después de que el Oklahoma City Thunder, campeón de la NBA en 2025, rechazó ser recibido por Trump.

"Ojalá no hubieran ido. La comunidad de los Dodgers se basa en hispanos, latinos, así que eso es un error", dijo el jueves a la AFP Jesse López, aficionado de los Dodgers de 45 años.

"No deberían haber ido", coincidió Travis Belchere, de 57 años. "Trump está apuntando contra hispanos y latinos, y este equipo está compuesto en un 70 por ciento por latinos e hispanos, ¿así que por qué harían eso?", se preguntó este dueño de una agencia de licencias.

El puertorriqueño Kiké Hernández se está recuperando de una lesión pero aún así advirtió que "probablemente no habría ido de todos modos" a la Casa blanca.

Betts, cuatro veces campeón de las Mayores y Jugador Más Valioso (MVP) en 2018, no confirmó que su ausencia tuviera motivaciones políticas. Señaló que prefería pasar tiempo con su familia, pero algunos hinchas aplaudieron su postura.

"Están defendiendo lo que creen, bien por ellos", dijo López.