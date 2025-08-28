Documental llega a Amazon

Deportes

“Chico Heron y el último 42”, dirigido por Alberto Serra, destaca a Carlos “Chico” Heron, descubridor de talento

ML | Mariano Rivera sostiene el cuadro de Carlos Chico Heron.
ML | Portada de la cinta.
Redacción Web
28 de agosto de 2025

El documental deportivo “Chico Heron y el último 42” ya está disponible en la plataforma Amazon Prime.

La cinta nació por solicitud de la familia de Carlos “Chico” Herón, panameño que por seis décadas tuvo una carrera sobresaliente como jugador e instructor para finalmente convertirse en el mánager triunfador que siempre fue, un auténtico forjador de beisbolistas.

Como buscador de talento, firmó a peloteros de la talla de Mariano Rivera, Ramiro Mendoza, Rubén Rivera, entre otros.

El documental “Chico Herón y el último 42” llega a la pantalla de Sertv este domingo 3 de diciembre a las 9:00 p.m.

Alberto Serra, director del documental, explicó que con esta obra “querían hacer una especie de reportaje sobre la historia de su padre, Chico Herón, pero luego de escuchar sobre todos los logros que había alcanzado durante su vida, me di cuenta del impacto social que significó y la forma como cambió el deporte. Así que decidimos que su historia merecía un largometraje documental y salimos a producir esta maravillosa historia”.

Detalles de la producción

Sinopsis: La historia de un hombre de fe que le enseña a un pequeño joven pescador el camino a un sueño y cómo conquistarlo por medio del deporte. Tipo: Documental de 70 minutos. Idioma: Español e Ingles.

