"Doc" Rivers, entre los nueve exaltados al Salón de la Fama del Baloncesto

La estrella de la NBA Amar'e Stoudemire y el veterano entrenador Glenn "Doc" Rivers figuraron entre las nueve personalidades exaltadas este sábado al Salón de la Fama del Baloncesto.

Joey Crawford, árbitro de la NBA durante 39 temporadas, y los veteranos entrenadores Mike D'Antoni y Mark Few también formaron parte del grupo homenajeado en las ceremonias celebradas en la sede del Salón en Springfield, Massachusetts.

Rivers, quien renunció como entrenador de los Milwaukee Bucks en abril, acumula un récord de 1.194 victorias y 866 derrotas en la NBA a lo largo de 27 temporadas dirigiendo a Orlando, Boston, Los Angeles Clippers, Philadelphia y Milwaukee.

"Es curioso. Nunca en mi vida soñé con ser entrenador ni con ser bueno en ello", comentó Rivers.

Ganó su único título de la NBA en 2008 con Boston y fue nombrado Entrenador del Año de la NBA en 2000 con Orlando.

Rivers también llevó a los Bucks a ganar el título de la NBA en 2024.

"Esta es una celebración por haber conocido a un grupo de personas que me ayudaron a llegar al Salón de la Fama", dijo Rivers.

-El turno de Stoudemire-

Stoudemire, alero seleccionado seis veces para el All-Star de la NBA y Novato del Año en 2003, promedió 18,9 puntos y 7,8 rebotes por partido a lo largo de 14 temporadas con Phoenix, Nueva York, Dallas y Miami.

Fue una pieza clave en la era de juego rápido de Phoenix conocida como "Seven Seconds or Less" (Siete segundos o menos), ideada por D'Antoni —quien fue exaltado en la categoría de contribuyente y también entrenó a Stoudemire en Nueva York—.

"Me encantaba el desafío. Eso saca lo mejor de mí", dijo Stoudemire sobre su etapa en Nueva York.

Entrenó durante ocho temporadas en Italia y 16 en la NBA, logrando 672 victorias en sus etapas con Denver, Phoenix, Nueva York, Houston y Los Angeles Lakers. Fue galardonado como Entrenador del Año de la NBA en 2005 y 2017.

-Las mujeres en el Salón-

Entre las mujeres exaltadas se encontraban las jugadoras Candace Parker, Elena Delle Donne y Chamique Holdsclaw, además del equipo olímpico femenino de Estados Unidos de 1996, que ganó la medalla de oro de forma invicta.

Parker fue tres veces campeona de la WNBA y dos veces Jugadora Más Valiosa (MVP) de la liga.

Delle Donne, también dos veces MVP, llevó a Washington a conquistar el título en 2019.

Holdsclaw fue seleccionada seis veces para el All-Star de la WNBA, ganó tres títulos universitarios con Tennessee, jugó 11 temporadas en la WNBA y obtuvo la medalla de oro olímpica en el año 2000.