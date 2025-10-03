Djokovic regresa con triunfo en Shanghái en duelo de veteranos ante Cilic

De vuelta al circuito tras su derrota en semifinales del US Open, Novak Djokovic se impuso contra Marin Cilic, 7-6 (7/2) y 6-4, este viernes en su debut en el Masters 1000 de Shanghái.

El duelo de veteranos entre el serbio de 38 años con 24 títulos de Grand Slam y el croata de 37 años, ganador del US Open en 2014, se inclinó a favor del primero.

En Shanghái, Djokovic busca su quinto trofeo tras los obtenidos en 2012, 2013, 2015 y 2018.

El actual número 4 del mundo jugará en la próxima ronda contra el alemán Yannick Hanfmann (150º), quien remontó en tres sets al estadounidense Frances Tiafoe (28º).

Este viernes Cilic dejó pasar su oportunidad en el undécimo juego tras haber conseguido las dos primeras bolas de quiebre del partido. Djokovic salió adelante al final de un juego interminable de más de 12 minutos (6-5).

Luego se benefició de los siete errores no forzados de Cilic en el tie-break para llevarse la primera manga.

Un set a cero para Djokovic, sin haber tenido ni una sola bola de quiebre a favor. Esta renta le permitió soltarse y rápidamente tomar el servicio del croata en la segunda manga.

Y aunque el ex número 1 del mundo mostró signos de dolor en la espalda, se mostró implacable, encadenando cuatro juegos en blanco con su servicio.

Finalmente, en el momento de cerrar el partido, tuvo que salvar dos bolas de quiebre antes de concluir el encuentro en su primer punto de partido con un saque exterior directo, su décimo ace del partido.

-- Resultados del Torneo de Shanghái

. Individual masculino - Primera ronda:

Learner Tien (USA) derrotó a Miomir Kecmanovic (SRB) 4-6, 6-3, 6-4

. Individual masculino - Segunda ronda:

David Goffin (BEL) derrotó a Ben Shelton (USA/N.6) 6-2, 6-4

Gabriel Diallo (CAN/N.31) a Benjamin Bonzi (FRA) 6-4, 6-4

Francisco Cerúndolo (ARG/N.19) a Adrian Mannarino (FRA) 7-6 (7/3), 7-6 (7/4)

Jaume Munar (ESP) a Flavio Cobolli (ITA/N.22) 7-5, 6-1

Yannick Hanfmann (GER) a Frances Tiafoe (USA/N.25) 6-7 (9/11), 6-2, 6-1

Novak Djokovic (SRB/N.4) a Marin Cilic (CRO) 7-6 (7/2), 6-4

Giovanni Mpetshi Perricard (FRA/N.32) a Luca Nardi (ITA) 6-3, 7-6 (7/4)

Ugo Humbert (FRA/N.21) a Jordan Thompson (AUS) 6-3, 7-6 (7/4)

Holger Rune (DEN/N.10) a Sebastián Báez (ARG) 7-5, 6-4

Tomás Machac (CZE/N.20) a Mattia Bellucci (ITA) 6-3, 6-4

Tallon Griekspoor (NED/N.27) a Jenson Brooksby (USA) 6-1, 1-6, 6-1