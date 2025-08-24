Djokovic pasa un examen físico en su debut en el US Open

El serbio Novak Djokovic venció este domingo al estadounidense Learner Tien en su estreno en el Abierto de Estados Unidos, en una dura prueba ante un rival al que prácticamente dobla en edad.

Djokovic, de 38 años, pasó por momentos de calvario físico ante Tien, de 19, con caídas y problemas en un pie, pero prevaleció por marcador de 6-1, 7-6 (7-3) y 6-2.

El californiano, una de las principales promesas del tenis estadounidense, desperdició una pelota para ganar el segundo set en un momento en el que Djokovic no dejaba de resoplar, aparentemente exhausto físicamente.

Pero el gigante balcánico (7 del ranking de la ATP) no tiró la toalla y resistió hasta que los errores del inexperto Tien (50°) le abrieron un resquicio para conservar su inmaculado registro en la primera ronda de Nueva York.

Djokovic nunca ha caído en sus 19 estrenos en el US Open, torneo que conquistó en 2023 por cuarta ocasión.

Inédito desde su eliminación en Wimbledon el 11 de julio, el serbio pretendía resguardar energías para el asalto a su ansiado título 25 de Grand Slam, pero su actuación del domingo incrementa las dudas de si tiene suficiente en el tanque para desafiar a los jóvenes favoritos Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Su rival en la segunda ronda será otro joven estadounidense, Zachary Svajda, de 22 años y número 145 del mundo.