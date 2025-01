Djokovic envía un mensaje de apoyo a los estudiantes que protestan en Serbia

El tenista serbio Novak Djokovic, que está en Melbourne disputando el Abierto de Australia, mostró este domingo su apoyo a los estudiantes que están protestando en su país contra el gobierno, lamentando los actos de "violencia" que han sufrido.

"Apoyo a los jóvenes, a los estudiantes y a todos a los que pertenece el futuro de nuestro país", declaró Djokovic en su conferencia de prensa post-partido tras ganar al checo Jiri Lehecka en los octavos de final.

Serbia se está viendo sacudida por una ola de manifestaciones organizadas por movimientos estudiantiles que reclaman justicia para las quince víctimas de un derrumbe producido el 1 de noviembre en la estación de tren de Novi Sad, donde meses antes había habido obras de renovación.

Trece personas están imputadas por el caso, entre ellos el exministro de Transportes Goran Vesic, que dimitió después de la tragedia.

Los estudiantes han bloqueado la mayoría de facultades del país, impidiendo que haya clases, y reclaman al gobierno que haga su trabajo y denuncie la corrupción. Serbia está dirigida desde 2012 por el Partido Progresista Serbio (SNS, derecha nacionalista).

El presidente Aleksandar Vucic ha afirmado que su país se enfrenta a "un intento de revolución" por parte de "agentes extranjeros" de "países occidentales" que buscan "debilitar a Serbia".

"No puedo hacer como si no pasara nada [en Serbia], hay cosas que me afectan", dijo 'Nole', citando un incidente en el cual una estudiante fue atropellada durante el bloqueo de una rotonda en Belgrado.

"Desgraciadamente, no es el único acto de violencia contra los estudiantes y los jóvenes... Es una gran derrota para nosotros como sociedad, para la sociedad serbia en general", añadió el exnúmero 1 mundial, actualmente séptimo en el ranking ATP.

El siguiente partido de Djokovic será contra el español Carlos Alcaraz, en los cuartos de final del Abierto de Australia.