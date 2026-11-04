Djokovic eliminado en París y queda fuera del Masters de Turín

El serbio Novak Djokovic, de 39 años, fue eliminado este miércoles del Masters 1000 de París al perder 2-6, 6-3, 6-3 ante el australiano Rinky Hijikata, 83º del mundo y procedente de las fases previas.

El antiguo patrón del circuito, 11º en la Race, se quedó sin opciones de clasificar al Masters de fin de año, que reunirá en Turín del 15 al 22 de noviembre a los ocho mejores jugadores de la temporada, con la excepción de Jannik Sinner (N.2), que es baja por lesión.

Djokovic necesitaba al menos alcanzar las semifinales en París para lograr el boleto a Turín.

Es, por tanto, la primera vez desde 2017 que el serbio, ganador de 24 títulos del Grand Slam, no se clasifica para el torneo de maestros, que ha ganado siete veces y que no disputa desde 2023, aunque sí se había clasificado en 2024 y 2025.

Desde hace dos temporadas ha perdido la costumbre de encadenar torneos, desde que empezase a ser más selectivo con su calendario para preservar su cuerpo y darse las mejores opciones de conquistar un histórico 25º título de Grand Slam.

¿Su programa para las próximas semanas? "Descansar, tengo ganas", declaró en zona mixta.

El serbio había visto su camino despejado con la eliminación de entrada del australiano Alex de Miñaur (10º en la Race), derrotado por el argentino Tomás Martín Etcheverry (31º) por 7-6 (7/2), 6-3.

Ante Hijikata, Nole desplegó primero un tenis brillante en la primera manga, con un 79% de primeros servicios, 10 "winners" (por 6) y pocos errores no forzados (8 por 14).

La batalla fue mucho más encarnizada en el segundo set, en el que Djokovic tuvo que esforzarse para conservar su saque. Acabó cediendo su servicio tras enésimas y largas igualadas y permitió a Hijikata sacar para llevarse la segunda manga, que cerró fácilmente con un juego en blanco.

El australiano volvió a hacerlo correr en el tercer set, antes de perder el servicio con una doble falta con 3-3 que ofreció una bola de break a Hijikata.

Luego llegaron otras dos dobles faltas con 5-3, y el australiano no perdonó.