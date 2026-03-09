Djokovic chocará con Draper en primeros octavos de Indian Wells desde 2017

Novak Djokovic necesitó otra vez de tres sets para derrotar el lunes al estadounidense Aleksandar Kovacevic y regresar a los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells, donde le espera el vigente campeón, Jack Draper.

El gigante serbio, que a sus 38 años dosifica sus apariciones en el circuito, no se metía entre los 16 mejores en el Valle de Coachella desde 2017.

Este lunes el número tres mundial se aferró a su inigualable experiencia para superar en el último momento a Kovacevic (72º) por 6-4, 1-6 y 6-4 tras dos horas y dos minutos de juego.

Kovacevic, de familia serbia, se mostró muy sólido con su servicio (16 aces por 6 de Nole) y no bajó el ánimo cuando Djokovic se anotó el primer set.

En el segundo, el balcánico mostró un pronunciado bajón de su juego, visiblemente incómodo en la pista, especialmente con su brazo derecho.

El juego se desarrolló bajo el sol del desierto californiano pero en condiciones menos calurosas que en el debut de Djokovic, cuando tuvo que remontar un set en contra ante el checo Kamil Majchrzak.

Como suele ser habitual, Djokovic no perdió la concentración en el set decisivo y golpeó en el momento preciso.

El serbio dejó escapar dos oportunidades de break con 2-1 pero lo volvió a intentar con 5-4, cuando un error de revés de su rival le dio el triunfo en la primera bola de partido.

"Sacó extremadamente bien, salvo quizá un juego en el primero y quizá el último del tercer set. Se puso un poco tenso y falló algunos primeros servicios. Me puso en una posición en la que podía ganar, y la aproveché", dijo Nole.

Djokovic está en lo más alto del palmarés de este prestigioso torneo con cinco trofeos, los mismos que Roger Federer, pero el último de ellos se remonta a 2016.

- Fin de camino para Cerúndolo -

A Nole le espera en octavos su primera prueba de fuego frente al inglés Draper, que tumbó por la vía rápida al argentino Francisco Cerúndolo.

El vigente campeón, número 14 de la ATP, superó a Cerúndolo (20º) por 6-1 y 7-5 en apenas una hora y 18 minutos de juego.

El argentino, que el año pasado había avanzado hasta cuartos, se mostró muy impreciso a lo largo de todo el partido, con 20 errores no forzados por 12 de su rival.

Tras un deficiente primer set, Cerúndolo dominó el segundo hasta colocarse 5-4 arriba y servir para forzar el desempate.

Pero varios errores y una doble falta ayudaron a que Draper resistiera con un quiebre y zanjara después el pase antes del tiebreak.

"Vine a este torneo sabiendo que quizás no tendría mi mejor tenis, y que las condiciones aquí son difíciles, pero hoy jugué bien y pude mantenerme fuerte cuando se requirió", se felicitó el ganador.

Recién regresado al circuito tras meses lesionado, Draper aguarda con ilusión su pulso con Djokovic, ante el que cedió en su único antecedente en 2021 en Wimbledon.

"Para mí Novak es el mejor de la historia, todo el respeto para él por lo que hizo y sigue haciendo. Estoy deseando jugar ese partido", dijo el inglés.

- Alcaraz ante Rinderknech -

Hasta Indian Wells, Djokovic no competía desde su derrota ante Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia el 1 de febrero.

El español, que podría reencontrarse con el serbio en las semifinales del sábado, buscaba su pase a los octavos el lunes ante el francés Arthur Rinderknech.

El número uno mundial, invicto en sus 13 partidos de este año, persigue su tercera corona en uno de sus torneos fetiche.

El italiano Jannik Sinner, tercer favorito en liza, ya está instalado en los octavos, donde medirá fuerzas el martes con la promesa brasileña João Fonseca.

El inglés Cameron Norrie, campeón en Indian Wells en 2021, sorprendió al australiano Alex de Miñaur, sexto sembrado, por doble 6-4 en otro de los primeros juegos del lunes.

En la noche, el argentino Sebastián Báez desafiará al ex número uno mundial Daniil Medvedev.

- Pegula y Muchová progresan

En la rama femenina, de categoría WTA 1000, la jornada inició con las esperadas victorias de la estadounidense Jessica Pegula y la checa Karolina Muchová.

Pegula, quinta sembrada, derrotó a Jelena Ostapenko por 4-6, 6-3 y 6-2 mientras Muchová, flamante campeona del WTA 1000 de Catar en febrero, apeó a la croata Antonia Ruzic por 6-0 y 6-3.

La defensora del título, la joven rusa Mirra Andreeva, se medía con la griega Maria Sakkari, doble subcampeona en Indian Wells (2022 y 2024).