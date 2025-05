"Disfruto de la vida como nunca", dice el exciclista Chris Hoy, enfermo de cáncer

El antiguo ciclista de pista británico Chris Hoy, seis veces campeón olímpico, que el año pasado anunció sufrir un cáncer incurable, aseguró que sigue luchando contra la enfermedad y que disfruta "de la vida como nunca".

"Tengo la impresión de haber entrado en una fase de estabilidad en este momento y me encuentro bien, hago ejercicio, bicicleta, me ocupo. Y lo más importante, el cáncer no es en lo primero que pienso cuando me despierto por la mañana ni lo último cuando me acuesto", declaró el escocés de 49 años a la cadena Sky Sports.

A Hoy anunció el año pasado que los médicos le detectaron una forma de cáncer incurable y que le quedaban entre dos y cuatro años de vida. Su esposa, Sarra, también sufre de esclerosis múltiple.

"Nos hemos habituado a un ritmo que forma parte de nuestras vidas, lo controlamos y vamos adelante. Tengo la impresión de estar viviendo estos últimos meses uno de los periodos más cargados de mi vida, con mucho por hacer: divertirse, ocuparse de la familia, trabajar, viajar", añadió el exciclista, que sigue sometiéndose a un tratamiento de quimioterapia.

"Disfruto de la vida como nunca. No es sólo hacer grandes cosas, se trata de apreciar el placer cotidiano y banal de la vida", concluyó el deportista retirado en 2013.