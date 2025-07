Director de Pandeportes jugará el mundial de golf

Miguel Ordóñez, quien ocupa el cargo de director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) desde finales de julio de 2024, señaló su intención de participar en el Campeonato Mundial Amateur por Equipos de golf, a celebrarse del 8 al 11 de octubre, en el Tanah Merah Country Club, Singapur.

“La última vez [que fui a competir] se generó todo un tema, pero yo me gané el derecho a representar al país, para mi es el máximo orgullo, he tenido que hacer muchos sacrificios desde que llegue a la posición [de director], me queda poco tiempo para practicar [el golf], pero este tipo de eventos tienen criterios de clasificación muy específicos. Yo soy el tercer jugador nacional en el ránking mundial, por ende, me gané el derecho, pues el equipo es de tres. Así que, si no hay un tema muy grave que el presidente de la República me necesite, sí, el plan es poder ir y representar dignamente al país en Singapur”, indicó el funcionario.

Ordóñez tomó una licencia sin sueldo para concursar como jugador en la décima edición del Latin America Amateur Championship (LAAC), celebrado del 16 al 19 de enero pasado en Buenos Aires, Argentina. Ordóñez fue uno de los tres golfistas que han disputado las 10 versiones del LAAC, desde el año 2015. El deportista reconoció que al concurrir a torneos internacionales como director de Pandeportes, Panamá lo tiene como embajador y le da la oportunidad de atraer interés de organismos para apoyar el desarrollo deportivo del país.

“En ese viaje [a Argentina] tuve reuniones con el [club] Boca Juniors para ver la posibilidad de un torneo de pretemporada aquí, o sea, hay muchas cosas que salen de participar en estos eventos, y este mundial es la máxima competencia global en el golf y asistiendo como director de Pandeportes nos abrirá muchas puertas. Entonces iremos no solo a enfocarnos en la parte deportiva sino viendo cómo podemos crear mayores oportunidades para nuestro país”, añadió.

La semana pasada, la Asociación de Golf de Panamá y Pandeportes confirmaron la clasificación de la representación panameña al evento, que es organizado por la Federación Internacional de Golf (IGF).

El equipo canalero, aparte de Ordóñez también tiene a los golfistas Omar Tejeira y Raúl Carbonell.