Diego ya respira por sí mismo y avanza en su recuperación

El portero de 17 años del San Francisco FC, Diego Oscar García Tasón, continúa su proceso de recuperación luego de resultar gravemente herido durante un encuentro frente al Club Atlético Independiente (CAI), disputado el pasado miércoles 21 de octubre.

De acuerdo con una actualización compartida por su familia, el joven futbolista ya respira por sus propios medios, sin necesidad de utilizar un ventilador mecánico, lo que representa un avance importante en su estado de salud.

El accidente ocurrió cuando Diego disputaba un balón suelto con un delantero rival y se produjo un fuerte choque que le ocasionó múltiples fracturas en el rostro, entre ellas lesiones en los pómulos, la mandíbula y el tabique nasal. Debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser ingresado en cuidados intensivos y sometido a una delicada intervención quirúrgica. Durante el procedimiento también fue necesario realizarle una traqueostomía.

Sin embargo, su recuperación ha presentado algunas complicaciones. Según informó su familia, el jugador desarrolló una neumonía que actualmente está siendo tratada con antibióticos, situación que mantiene en alerta a sus seres queridos, quienes siguen de cerca su evolución.

La familia también confirmó que este domingo fue trasladado a instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), donde continúa recibiendo atención médica.

Mientras tanto, sus familiares, amigos y compañeros del San Francisco FC se mantienen pendientes de su recuperación. En los últimos días, los jugadores del equipo han mostrado su solidaridad al levantar la camiseta de Diego durante las celebraciones de sus goles, como una muestra de apoyo y aliento para el joven guardameta.

Además, sus seres queridos han organizado actividades solidarias, entre ellas un bingo y una tómbola, para recaudar fondos destinados a acompañar los gastos y necesidades de su proceso de recuperación.

La familia agradeció las muestras de cariño, las oraciones y los aportes recibidos, y reiteró su esperanza de que Diego continúe mostrando avances hasta lograr regresar a casa.

Por ahora, el joven portero permanece bajo atención médica, mientras su entorno mantiene la fe en su recuperación y espera volver a verlo en las canchas defendiendo el arco del conjunto franciscano.