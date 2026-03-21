Di Giannantonio logra la pole del MotoGP de Brasil por delante de Bezzecchi y Márquez

El italiano Fabio Di Giannantonio se hizo este sábado con la pole position para el Gran Premio de Brasil, segunda prueba del Mundial de MotoGP, mientras que el actual campeón del mundo, el español Marc Márquez, largará tercero.

Di Giannantonio, que tuvo que pasar por la primera sesión de clasificación, consiguió su primera pole desde 2022 con una vuelta inicial de 1:17.410. Saldrá justo delante de su compatriota Marco Bezzecchi.

Marc Márquez, que este año busca igualar el récord de ocho títulos mundiales en la categoría reina, fue uno de los grandes nombres que sufrieron caídas, pero aun así logró completar la primera fila.

El español intenta recuperarse tras verse obligado a retirarse de la primera carrera de la temporada en Tailandia hace tres semanas.

Fabio Quartararo fue cuarto y estará acompañado en la segunda fila por Jorge Martín y Ai Ogura.

La carrera esprint se disputará más tarde el sábado y la prueba principal el domingo, en el regreso de MotoGP a Brasil por primera vez desde 2004.

El ex campeón del mundo Francesco Bagnaia se salió de la pista durante una de sus vueltas en la Q2, al igual que la estrella emergente Pedro Acosta.

Acosta, quien logró su primera victoria en MotoGP en la carrera esprint en Buriram a principios de este mes y terminó segundo en el Gran Premio para liderar la clasificación inicial, solo pudo clasificarse en noveno lugar, dos puestos por delante de Bagnaia.

En la lucha por la pole, Márquez, de Ducati, se colocó rápidamente en segundo lugar antes de sufrir una caída minutos después.

Nadie pudo alcanzar a Di Giannantonio, quien compite para el equipo VR46 de Valentino Rossi.