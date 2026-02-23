Deportes ajenos a la nieve y el hielo aspiran a futuros Juegos de Invierno

Gravel, ciclocrós, trail... Deportes con un origen ajeno al hielo o a la nieve podrían realizar su aparición en los próximos Juegos Olímpicos de invierno, en los Alpes franceses en 2030, una verdadera revolución que no es del agrado de los deportes tradicionales de invierno.

"Entre 1.000 m y 2.500 m de altitud tenemos toda la nieve en todas las estaciones. Pero entre 0 y 1.000 m no hay nada, así que es un formidable terreno de juego. Y es ahí donde pensamos en los deportes al aire libre y que no precisan de instalaciones: trail, ciclocrós, gravel... Sería una pena no mostrar esa faceta", declaró en diciembre Edgar Grospiron, presidente del comité organizador de los Alpes 2030.

En un contexto de calentamiento climático y de escasez de nieve, el dirigente del Cojop aspira a unos Juegos de Invierno que "diseñen la montaña de 2050", pero aún no se ha desvelado los cuatro nuevos deportes que se propondrán al Comité Olímpico Internacional (COI) para formar parte del programa de 2030.

- Hockey 3x3 o escalada sobre hielo -

El COI creó un grupo de trabajo para reflexionar sobre "la posibilidad de hacer cohabitar deportes tradicionalmente disputados en verano o en invierno -algo que no prevé la Carta Olímpica- y emitirá en junio su decisión sobre los deportes y disciplinas que serán novedad en 2030.

Una disciplina podría tener sus días contados en el olimpismo de invierno, la combinada nórdica.

Entre los potenciales nuevos deportes, son varios los que han llamado a la puerta: escalada sobre hielo, patinaje sincronizado, hockey 3X3, esquí fuera de pistas, telemark (una técnica de esquí)... pero también prácticas sin relación con el universo de la nieve o del hielo, como el trail, el ciclocrós, el cross o el gravel (ciclismo que alterna asfalto y pistas de tierra).

Esa posibilidad solivianta a las federaciones olímpicas de invierno, que consideraron hace unos meses que eso "diluiría la marca, el legado y la identidad" de los juegos invernales.

Aunque reconoce que "la cuestión climática está completamente en sintonía con la época", la presidenta de la Federación Francesa de Deportes de Hielo, Gwenaëlle Noury, estima que "estaría mejor poder abrir los JJOO a ciertas disciplinas de invierno que llevan 30 años esperando, y acompañar a los deportes de invierno en la transición medioambiental, en lugar de recurrir a pistas alternativas".

- Ajenos a una gran parte del mundo -

Noury declaró a la AFP que el patinaje artístico sincronizado, en equipos de nueve, "es un deporte maduro, que tiene sus campeonatos desde el año 2000". Y que verlo sustituido por un deporte que no es de invierno sería "una decepción".

"El clima está cambiando, así que ¿qué será del futuro de los Juegos de Invierno? Hoy en día no van dirigidos a una gran parte del mundo", considera por su parte Jean Gracia, presidente de la Federación Francesa de Atletismo, que presiona "para que haya trail y/o campo a través en los Juegos de 2030".

No obstante, reconoce que "hay presiones de grupos de interés por todas partes y nuestros amigos de la montaña no están muy entusiasmados".

Edgar Grospiron ya ha mencionado la posibilidad de que en 2030 haya una prueba abierta al público, del tipo trail, con el mismo espíritu que el "maratón para todos" de los Juegos Olímpicos de verano París 2024.