Del Toro lidera revuelta contra el dominio de Evenepoel en Mundiales de ciclismo

Con la ausencia de Tadej Pogacar, que se recupera de su caída en La Vuelta, el belga Remco Evenepoel apunta a dominar los Mundiales de Canadá, donde aspira a convertirse en el primer ciclista de la historia en firmar en una misma edición el doblete, aunque en la prueba en carretera hay muchos aspirantes, entre ellos el mexicano Isaac del Toro.

Cincuenta y dos años después de haber acogido la primera edición organizada fuera del continente europeo, ganada en 1974 por Eddy Merckx por delante de Raymond Poulidor y Mariano Martínez, la provincia de Quebec vuelve a recibir a las estrellas del pelotón para otorgar un total de trece maillots arcoíris, la prenda más codiciada del ciclismo junto con la túnica amarilla del Tour de Francia.

Desde 1974, la competición ha pasado por todos los continentes, con paradas en Venezuela, Japón, Catar, Australia y, por primera vez en África, el año pasado en Ruanda.

El regreso a Canadá, que también había albergado la edición de 2003 en Hamilton, sirve de inspiración, después de Merckx en 1974, para otro belga que quiere escribir la historia a orillas del río San Lorenzo logrando un inédito doblete: la contrarreloj del domingo y la carrera en línea una semana después.

"Convertirme en doble campeón del mundo es un objetivo en mi carrera. Lo logré en los Juegos Olímpicos, pero un Mundial es todavía diferente, porque después se puede competir con estos dos maillots", destaca el flamenco de 26 años, que había logrado esta hazaña en los Juegos de París hace dos años.

En París Pogacar también estuvo ausente al rechazar la convocatoria de la selección eslovena, después de que esta no incluyese a su mejor corredora, Urska Zigart, quien además es su pareja.

- Abanico de aspirantes -

En Montreal, el esloveno, víctima de una fuerte caída en la Vuelta, que le obligó a pasar por el quirófano, no podrá ir a por un tercer título consecutivo en la prueba en línea, lo que abre el abanico de aspirantes al trono.

Además de Evenepoel, reciente vencedor del GP de Quebec, un nombre que aparece frecuentemente en las apuestas es el de Del Toro, ganador del GP de Montreal el pasado domingo en un recorrido muy similar al del Mundial.

El pedalista mexicano, una de las estrellas emergentes del pelotón, se encuentra en gran momento, luego de haber ganado la Vuelta a Alemania en agosto.

Otro de los rivales de Evenepoel estará en casa, con un Wout Van Aert que mostró una forma deslumbrante en la Vuelta.

También están llamados a pelear por el maillot arcoíris el joven prodigio francés Paul Seixas (derrotado por Del Toro en Montreal), el neerlandés Mathieu van der Poel, el británico Tom Pidcock, el danés Mads Pedersen o incluso el ecuatoriano Richard Carapaz.

Antes de esa batalla, el domingo llega la contrarreloj por las calles de Montreal, y ahí los pronósticos parecen más claros a favor de Evenepoel, que aspiraría a un cuarto título Mundial consecutivo, algo nadie ha logrado aún.

Fabian Cancellara y Michael Rogers fueron campeones del mundo de la contrarreloj en cuatro ocasiones, pero no de forma consecutiva.

- Vollering a por su primer oro -

Evenepoel se enfrentará a especialistas como el italiano Filippo Ganna y el suizo Stefan Küng, así como a Seixas, campeón del mundo júnior de la especialidad en 2024.

Pero la superioridad del belga es tal que cualquier resultado que no sea una victoria sería una enorme sorpresa, máxime teniendo en cuenta que el británico Josh Tarling (campeón de Europa en 2023) no ha viajado tras el fallecimiento en carrera de su joven hermano Finlay.

En la categoría femenina, la suiza Marlen Reusser, vigente campeona de la contrarreloj, defenderá su corona frente, entre otras, a Demi Vollering.

La neerlandesa, ganadora del Tour de Francia, apunta sobre todo a un primer título en la prueba en ruta, de la que será la gran favorita el sábado 26 de septiembre ante la ausencia de la francesa Pauline Ferrand-Prévot, que ha renunciado por motivos personales.

Entre los dos fines de semana, la semana estará marcada por las carreras júnior y sub-23, así como por el relevo mixto.