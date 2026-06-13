Del Toro gana la 7ª etapa del Tour Aura, Seixas cerca de la hazaña

El ciclista mexicano Isaac del Toro se impuso en solitario este sábado en la 7ª etapa del Tour Aura (antes conocido como Dauphiné), marcada por la espectacular remontada del joven francés Paul Seixas, que no pudo sin embargo culminar su hazaña.

Del Toro, líder del equipo UAE, se impuso en la cima del Grand Colombier con 24 segundos de ventaja sobre el español Juan Ayuso, al que dio alcance y adelantó a menos de dos kilómetros para meta.

"Me cuesta un poco gestionar estas subidas tan largas, pero me voy acostumbrando y mejoro en cada carrera. No estaba lleno de confianza, pero tenía muchas ganas de intentar conseguir la victoria hoy", declaró Del Toro, ganador del UAE Tour y la Tirreno-Adriático este año antes de verse obligado a abandonar la Vuelta al País Vasco en abril tras una caída.

Paul Seixas, obligado a reducir una desventaja de cuatro minutos sobre el pelotón luego de una caída, y protagonista de una persecución frenética durante 65 kilómetros, pagó sus esfuerzos en la terrible ascensión al Grand Colombier (8,4 km al 10,2%).

El prodigio francés terminó 7º del día, a 1:22 del mexicano, antes de la última etapa el domingo.

El australiano Luke Tuckwell hizo lo suficiente para conservar el maillot de líder amarillo y azul de líder de la general, pese a ceder 2:33 respecto a Del Toro.

El mexicano subió al tercer puesto de la general, a 49 segundos de Tuckwell y a solo siete segundos del estadounidense Matteo Jorgenson, que fue cuarto en la etapa a 41 segundos.

Clasificación de la etapa

1. Isaac Del Toro (MEX/UAD) los 133,6 km en 3 h 41:41.

(velocidad media: 36,2 km/h)

2. Juan Ayuso (ESP/LTK) a 24.

3. Tobias Johannessen (NOR/UXM) 38.

4. Matteo Jorgenson (USA/TVL) 41.

5. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) 41.

6. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 1:17.

7. Paul Seixas (FRA/DCT) 1:21.

8. Cristian Rodriguez (ESP/XAT) 2:29.

9. José Félix Parra (ESP/CJR) 2:31.

10. Jan Castellón (ESP/CJR) 2:33.

11. Luke Tuckwell (AUS/RBH) 2:33.

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Clasificación general

1. Luke Tuckwell (AUS/RBH) 25 h 59:09.

2. Matteo Jorgenson (USA/TVL) a 42 segundos.

3. Isaac Del Toro (MEX/UAD) 49.

4. Juan Ayuso (ESP/LTK) 1:06.

5. Tobias Johannessen (NOR/UXM) 1:33.

6. Paul Seixas (FRA/DCT) 1:54.

7. Mattias Skjelmose (DEN/LTK) 1:59.

8. Cian Uijtdebroeks (BEL/MOV) 2:17.

9. Cristian Rodríguez (ESP/XAT) 2:33.

10. José Félix Parra (ESP/CJR) 3:02.

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