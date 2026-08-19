Definen preselección de baloncesto para clasificatoria del Mundial

La preselección mayor de baloncesto de Panamá fue convocada para afrontar la cuarta ventana de los Clasificatorios a la Copa del Mundo. La nómina la integran Iverson Molinar, Ricardo Lindo Jr., Luis Rodríguez, Eric Romero, Trevor Gaskins, Aaron Gedeón, Jonathan Salazar, Ezequiel Bell, Dylan Lemon, Joshua Lemon, Justin Quintero, Gil Atencio, Guillermo Navarro, Eugenio Luzcando, Roberto Armstrong, Bryan Anderson, Anthony Hall, Tyler Gaskins, Carlos Javier “C.J.” Rodríguez, Alejandro Grant, Luis Henríquez, Sebastián Bósquez, Andrés Vergara e Isaiah Kentish.

Los 24 atletas se preparan para el inicio de la segunda ronda. Panamá recibirá a Canadá en la Arena Roberto Durán el próximo jueves 27 de agosto a las 8:40 p.m.

Posteriormente, el equipo viajará a Nassau para enfrentar a Bahamas en el segundo compromiso que cerrará la cuarta ventana, duelo programado para el lunes 31 de agosto a las 7:10 p.m., en el gimnasio Sir Kendal Isaacs.

El quinteto nacional, bajo la dirección técnica del boricua Nelson Colón, entrenará a doble jornada (matutina y nocturna) en el gimnasio de baloncesto del Centro de Alto Rendimiento (CAR) Luis “Matador” Tejada. Todos los entrenamientos se llevarán a cabo a puertas cerradas.