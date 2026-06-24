<b>REDACCIÓN |</b> El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió ayer las obligatorias pausas de hidratación que se producen en cada tiempo de los partidos del Mundial y que además sirven para pasar publicidad en las transmisiones de televisión. La medida se adoptó alegando altas temperaturas registradas en varias sedes de Estados Unidos, Canadá y México, pero ha generado críticas de entrenadores, jugadores y aficionados que consideran que altera el ritmo natural de los encuentros. 'El motivo de estas pausas es claramente el calor', <b>aseguró en una entrevista con la agencia EFE. Infantino argumentó que la FIFA tiene que 'dar iguales condiciones a todos' y que permitir pausas solo en determinados partidos daría ventaja a algunos equipos sobre otros.</b>Añadió que 'la FIFA no gana absolutamente nada con esto', ante las sospechas de intereses comerciales o televisivos.