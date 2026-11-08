DeChambeau reivindica su paso por LIV Golf y evita hablar de su futuro

El estadounidense Bryson DeChambeau aseguró este domingo que no se arrepiente de haberse unido a LIV Golf y evitó revelar sus planes de futuro tras el anuncio del cierre definitivo del polémico circuito financiado por Arabia Saudita.

DeChambeau fue la figura más destacada entre las estrellas que abandonaron el PGA Tour para sumarse al proyecto en 2022, una decisión que alteró profundamente el mapa del golf profesional y dividió al deporte entre los partidarios de ambos circuitos.

El doble campeón del Abierto de Estados Unidos siguió defendiendo públicamente a LIV, incluso después de que sus patrocinadores saudíes retiraran el respaldo financiero este año y acabaran con los planes de relanzamiento conocidos como LIV 2.0.

Mientras otros nombres importantes, como el español Jon Rahm, abandonaban el proyecto, DeChambeau insistió en que el circuito todavía tenía margen para reinventarse y encontrar un espacio estable dentro del ecosistema del golf mundial.

Tras el anuncio del cierre, realizado el jueves, el estadounidense difundió un comunicado en el que reivindicó su paso por LIV y agradeció la oportunidad de competir ante nuevos públicos en distintos continentes.

"No voy a reescribir los últimos cuatro años. Tomé una decisión en la que creí, y estoy agradecido por lo que trajo consigo, jugar frente a aficionados nuevos y de siempre de todo el mundo, que rara vez tenían la oportunidad de ver a los mejores jugadores en su propio país", dijo.

"Las multitudes récord en Adelaida y Johannesburgo se quedarán conmigo por el resto de mi vida. Creía que este deporte podía llegar a más gente, en más lugares y de una forma nueva. Sigo creyendo eso. Y di todo lo que tenía para mantener vivo el golf por equipos".

El estadounidense reiteró además su confianza en el formato por equipos impulsado por LIV, una de las principales señas de identidad de la competición desde su creación.

"Sigo creyendo en el golf por equipos. Quizás se vea diferente en el futuro, pero sigo creyendo que es esencial para el crecimiento del deporte", dijo.

Varios exintegrantes de LIV anunciaron ya su incorporación al DP World Tour, el circuito europeo, para la próxima temporada, una vía que podría facilitar un eventual regreso al PGA Tour estadounidense.

DeChambeau, cuya actividad empresarial incluye un popular canal de YouTube, evitó pronunciarse sobre su futuro competitivo más allá de confirmar su participación en el Nedbank Golf Challenge del próximo mes en Sudáfrica.